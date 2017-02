NEW YORK (VG) Søndag fyrte Nord-Korea opp en ny rakett mot Det japanske hav. Donald Trump lover at USA kommer til å håndtere det med hard hånd.

Det sa den amerikanske presidenten på en pressekonferanse etter besøket av Canadas statsminister Justin Trudeau i Det hvite hus mandag.

– Nord-Korea er et stort, stort problem. Vi skal ta kraftig tak i det, sa Trump da han fikk spørsmål hva han ser på som de største sikkerhetstruslene USA står overfor.

Han ramset også opp flere ting, blant annet terrortrusselen fra IS.

Søndag morgen fyrte Nord-Korea av et ballistisk missil rettet mot Det japanske hav mens Japans statsminister var på statsbesøk i USA. Dette var den første testskytingen siden Trump ble innsatt som president for drøye tre uker siden.

Etter nyheten om testskytingen skrev USAs president på Twitter at Nord-Korea med dette har bekreftet at de er nær ved å utvikle atomvåpen som er kapabel til å nå deler av USA, før han konkluderte med følgende:

– Det kommer ikke til å skje!

Vil ikke «lekse opp» USA

I det første møtet mellom statslederne fra USA og Canada var det i hovedsak jobber og økonomi som stod på agendaen. Umiddelbart etterpå publiserte Trump en Twitter-melding der han omtalte møtet som «strålende».

– Jeg har hatt et veldig produktivt møte med Trump. Vi har også hatt anledning til å bli bedre kjent med hverandre, sa Trudeau etterpå.

Det store spørsmålet før møtet var i hvilken grad de to kom til å snakke om Trumps omstridte innreiseforbud, som inntil videre er satt på hold. Da Trump trumfet innreiseforbudet gjennom for noen uker siden kom Trudeau nemlig med et klart stikk mot USAs president:

«Til dem som flykter fra forfølgelse, terror og krig: Canadiere ønsker dere velkommen, uavhengig av hva dere tror på», skrev statsministeren på Twitter.

Mens Trump vil nekte blant annet syriske flyktninger innreise til landet, har hans kanadiske kollega tatt imot 40.000 flyktninger fra det krigsherjede landet det siste halvannet året.

– Det siste kanadiere forventer av meg er at jeg skal komme hit og lekse opp USA på hvordan de skal styre, sa Trudeau da han fikk spørsmål om det store gapet mellom hans og Trumps syn på innvandring.

– Historiens verste avtale

Det var også ventet at de ville diskutere den nordamerikanske frihandelsavtalen North American Free Trade Agreement (NAFTA), som Trump har sagt at han vil reforhandle.

Tidligere president Bill Clinton innførte avtalen som har som mål å redusere tariffene mellom USA, Canada og Mexico, øke investeringene på tvers av landegrensene, samt styrke beskyttelsen for og håndhevelsen av opphavsrettigheter.

Selv har Trump kalt NAFTA for «historiens verste avtale».

Mange stiller nå spørsmål ved hvordan Trumps holdning til flyktninger kommer til å påvirke nabolandet Canada, som allerede tatt imot mange.

Ifølge den kanadiske avisen The Globe and Mail har 42 asylsøkere i løpet av helgen tatt seg over grensen fra USA til Canada.