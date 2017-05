Trump møtes av demonstranter i hjembyen

NEW YORK (VG) For første gang etter at han ble tatt i ed som president, besøker Donald Trump New York. Der møtes han av flere hundre demonstranter.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Presidentens timeplan ble endret etter Trump-administrasjonens seier i Representantenes hus tidligere i dag da de sa ja til å reversere store deler av Obamacare.

Omtrent samtidig som den viktige delseieren var sikret skulle Trump egentlig ha satt kursen nordover fra Washington D.C. i Air Force One. I stedet ble han igjen i Det hvite hus for å feire seieren sammen med sine partikolleger.

– Obamacare er død, proklamerte en svært fornøyd president etterpå.

Dermed utgår Trumps opprinnelige plan om å møte Australias statsminister Malcolm Turnbull på et hotell i Midtown på Manhattan. Drøye tre timer forsinket er det ventet at han vil lande med helikopter like ved Wall Street på nedre Manhattan rundt midnatt norsk tid.

Derfra skal han kjøres til USS Intrepid – et hangarskip fra andre verdenskrig som nå er omgjort til et museum som ligger på Manhattans vestside. Ved veien inn mot skipet har flere hundre demonstranter tatt oppstilling, i tillegg til et stort politioppbud og flere avstengte sidegater.

Trump-biograf: Derfor ville Trump bli president

Upopulær

I byen han har bodd i hele livet er Trump en upopulær politisk skikkelse. I november fikk han kun 18 prosent av stemmene i New York, og 37 prosent av stemmene i delstaten med samme navn.

KLAR TALE: Susan Kozelka (30) fra Manhattan har tatt oppstilling ved veien Trump kommer til å komme kjørende. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Jeg føler meg frustrert over at han kommer hit, men det er jo ikke uventet. Jeg ville komme hit for å vise min motstand mot ham, sier en av demonstrantene, Susan Kozelka (30) til VG.

Hun har fulgt med avstemmingen i Republikanernes hus og er svært skuffet. Det er også Cornelius Williams (34) fra Brooklyn.

100 dager - 100 høydepunkter: Slik er Donalds liv i Det hvite hus

– Jeg er her for å kjempe for bostøtte og svartes rettigheter. Vi er nødt til å få Trump bort fra Det hvite hus så snart som mulig.

– Trump er ikke for folket, supplerer kameraten Primo Ortiz (52) og fortsetter:

DEMONSTRERER: F.v Cornelius Williams og Primo Ortiz viser sin motstand mot president Donald Trump under hans besøk i New York. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Han er ikke for Medicare (offentlig helseforsikringsordning i USA for mennesker over 65 og, på visse vilkår, funksjonshemmede journ.anm) og stønader. Han er en president som ikke bryr seg om de som virkelig trenger hjelp.

Intern maktkamp: Trump erklærer krig mot sine egne

Avbrøt telefonsamtale

Om bord på USS Intrepid skal Trump ha et møte med den australske statsministeren som har blitt kortet ned til 30 minutter. Da de to snakket på telefon i starten av februar endte det med at en sint Trump avbrøt samtalen og kalte det hele for «tidenes verste avtale».

Årsaken var at Turnbull ønsket å få bekreftet avtalen om at USA skal ta imot 1250 asylsøkere som bor i australske mottak på avsidesliggende øyer i Stillehavet. Det falt ikke i god jord hos den amerikanske presidenten.

STORT POLITINÆRVÆR: Politiet er til stede med stort mannskap. I bakgrunnen ligger hangarskipet Trump skal besøke. Foto: Thomas Nilsson/VG

Senere på kvelden skal de to delta på en middag om bord på skipet for å markere at det er 75 år siden slaget i Korallhavet. Mange av de festkledde menneskene som skal delta på denne middagen passerer demonstrantene på vei inn og får passet sitt påskrevet:

– Skam dere! Skam dere! roper demonstrantene.

Dette er første gang Trump besøker hjembyen siden før innsettelsen 20. januar i år, men noe besøk hjem til Trump Tower, der han har en enorm penthouse-leilighet i de tre øverste etasjene av skyskraperen, blir det ikke tid til.

Etter kvelden om bord på hangarskipet setter presidenten kurs mot golfklubben sin i New Jersey der han skal tilbringe helgen.

STØTTER TRUMP: Malka Shahar (53) fra Brooklyn. Foto: Thomas Nilsson/VG

Også utenfor Trump Tower hadde det møtt opp mange skuelystne i håp om at Trump skulle komme dit. En av dem er 53 år gamle Malka Shahar fra Brooklyn.

– Trump er den beste presidenten noen sinne, og jeg er veldig stolt av at han er fra New York. Hvis jeg får muligheten vil jeg til ham at han New York er veldig stolt av ham, sier hun.