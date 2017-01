Trump møter etterretningssjefer om hacker-saken

USAs etterretningssjefer står fast ved at Russland sto bak hackingen mot Demokratene. Fredag møter de en av sine argeste kritikere, Donald Trump.

Sjefene for FBI og CIA, samt den nasjonale etterretningsdirektøren James Clapper, skal brife den kommende presidenten om hackingen av epostene til Det demokratiske partiet.

Etterretningsorganisasjonene har konkludert med at Russland sto back cyberangrepet for å påvirke valget i Trumps favør, noe Trump har avvist og latterliggjort i sosiale medier.

Bakgrunn: Beskylder Putin for å blande seg inn i valget

– Utsatt

I opptakten til møtet har Trump kommet med flere sleivspark til etterretningsorganisasjonene. Blant annet har han hevdet at tidspunktet for brifingen ble forskjøvet.

– Brifingen om den såkalte «russiske hackingen» er utsatt til fredag, kanskje trengs det mer tid for å bygge en sak. Veldig rart, skrev Trump tirsdag.

I etterkant ble dette avvist av høytstående etterretningskilder, som hevdet at planen hele tiden hadde vært at møtet skulle holdes fredag.

Få innsikt: Slik skal russerne ha forsøkt å påvirke valget

– Russland sto bak

En av dem Trump møter fredag er etterretningssjef James Clapper. I en høring i Senatet torsdag sto Clapper fast ved at Russland sto bak hackingen av Det demokratiske partiet og lekkasjene av dokumenter fra partiet i løpet av valgkampen.

Les også: Dette er russerne som får represalier fra USA

– Vi mener at bare Russlands øverste embetsmenn kan ha gitt grønt lys til datatyveriene med fokus på valgkampen og offentliggjøringen av opplysningene, het det i en felles uttalelse han la fram for Senatet sammen med sjefen for NSA, Michael Rogers, og viseministeren for militær etterretning, Marcel Lettre.

Torsdag ble det klart at Trump har valgt Dan Coats, som har vært republikansk senator for Indiana helt til det nye Senatet trådte sammen for få dager siden, til å ta over etter James Clapper.