Trump jr. offentliggjør eposter om Russland-møte

NEW YORK (VG) Donald Trump Jr. ble i forbindelse med presidentvalget tilbudt skadelig informasjon om Hillary Clinton fra Russland. «Jeg elsker det», var svaret til presidentsønnen.

Ifølge amerikanske medier var det den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja som ba om møtet med presidentkandidatens sønn og nære rådgiver i juni i fjor. Veselnitskaja skal ha hevdet at hun hadde opplysninger om ulovlige pengebidrag til Hillary Clintons valgkamp som kunne være «nyttig» for Trump.

New York Times har fått tilgang til eposten sendt 3 juni 2016 til Trump Jr. fra en av farens tidligere forretningspartnere i Russland, musikkpromotøren Rob Goldstone. Goldstone skriver at «the crown prosecutor of Russia» hadde tilbudt «å gi Trump-kampanjen noen offisielle dokumenter og informasjon som vil skade Hillary og hennes befatninger med Russland og vil være veldig nyttig for din far».

«Dette er helt klart på et veldig høyt nivå og sensitiv informasjon, men det er del av Russland og dets regjerings støtte til herr Trump», sto det i eposten.

Få minutter etter han fikk eposten fra Goldstone svarte Trump jr.: «Hvis det du sier stemmer elsker jeg det, men spesielt senere i sommer».

Russland-hjelp

New York Times publiserte tirsdag ettermiddag norsk tid epostene . Like etter disse ble publisert offentliggjorde Donald Trump jr. selv epostene.

Det står i sterk motsetning til en erklæring søndag der Trump jr. innrømmet at han var interessert i opplysningene, men da ga han ingen indikasjoner på at an kjente til at advokaten hadde forbindelser til Kreml.

Både kilder i de republikanske og demokratiske valgkampanjene sier ifølge Politico at Trump jr. sitt møte ikke er innenfor normen når man undersøker informasjon om sine politiske motstandere.

Richard Painter, en tidligere etikk-advokat i George W. Bush sin administrasjon, skrev søndag natt amerikansk tid på twitter: «Dette er forræderi. Han må ha visst at den eneste måten Russland kunne få slik informasjon var gjennom spionasje.»

Etter dette la han til: «I Bush-administrasjonen ville vi hatt ham i arresten nå for å avhøre ham.»

Stor tidslinje: Få innsikt i Russland-kontroversene

Donald Trumps svigersønn Jared Kushner og daværende valgkampleder Paul Manafort deltok også på møtet med Veselnitskaja. Møtet fant sted i Trump Tower i New York og skal ha vart i mellom 20 og 30 minutter.

Ifølge Trump jr. ble det raskt klart at advokaten ikke satt på noen informasjon som var relevant for kampanjen.

Krever svar



Mark Warner i Senatets etterretningskomité sier han er svært interessert i å få vite mer om president Donald Trumps eldste sønns møte med den russiske advokaten før presidentvalget.

– Det er første gang at offentligheten har sett et tydelig bevis på at folk i Trumps kampanjeapparat har møtt russerne, sier Warner.

Trump jr. har tidligere benektet å ha møter med noen russere i forbindelse med presidentvalgkampen.

Også den republikanske senatoren Susan Collins mener både Trump jr. og resten av møtedeltakerne må svare på komiteens spørsmål.

Dermed rammer nå granskingen av mulige koblinger mellom russiske myndigheter og Trump-kampanjen presidentens innerste krets.

– Storm i et vannglass



Trump jr. fastholder likevel at han ikke har gjort noe galt, og bekrefter at han er villig til å samarbeide med komiteen. Hans advokat Alan Futerfas karakteriserer avsløringen i New York Times som en storm i et vannglass.

USA-ekspert: Overveldende grunnlag for å fjerne Trump

Pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus sier presidenten først hørte om møtet mellom sønnen og den russiske advokaten for noen dager siden.

– Det eneste upassende med dette møtet er at informasjonen har blitt lekket til pressen, sier hun.

Russiske myndigheter har nektet ett hvert kjennskap til møtet mellom Trumps sønn og den russiske advokaten.

Fikk sparken



Møtet mellom presidentens sønn og den russiske advokaten er foreløpig siste kapittel i føljetongen om det påståtte samarbeidet mellom Trump-kampanjen og russiske myndigheter. I mars bekreftet daværende FBI-direktør James Comey at FBI etterforsket Russlands forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget og en mulig konspirasjon med Trumps nærmeste medarbeidere.

Comey fikk senere sparken. I et knusende vitnemål i Senatets etterretningskomite i juni hevdet han blant annet at Trump forsøkte å få han til å droppe videre etterforskning av hans tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.