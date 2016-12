Trump hyller Putin: Jeg har alltid visst han var veldig smart

Donald Trump mener det er et klokt trekk av Vladimir Putin å ikke gjengjelde de amerikanske sanksjonene.

– Smart trekk av Vladimir Putin å holde an. Jeg har alltid visst han var veldig smart!, skriver Donald Trump på Twitter fredag kveld.

Meldingen viser til den russiske presidentens avgjørelse om å ikke utvise amerikanske diplomater som svar på at amerikanerne utviste 35 russiske diplomater torsdag.

Etter at den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov anbefalte Putin å gjengjelde represaliene, uttalte Putin at han vil ikke vil «synke ned på et uansvarlig diplomatisk nivå».

Vil bygge opp forholdet



– Vi vil ta steg fremover for å hjelpe til med å bygge opp det russisk-amerikanske samarbeidet basert på politikken som Trump-administrasjonen vil føre, uttalte Putin fredag.

Han svarte samtidig med å invitere alle barn av amerikanske diplomater i Russland til nyttårsfeiring i Kreml.

Trump har uttalt at han ikke tror Russland forsøkte å påvirke valget i USA. På fredag sa han at «det er på tide for landet vårt å komme seg videre».

Tidligere har han gått inn for oppheve sanksjonene mot Russland, som han har omtalt som «ubrukelige».

De 35 diplomatene som ble utvist er mistenkt for å ha drevet spionasje, og utvisningene er første ledd i sanksjonene som kommer etter at Obama i går gikk ut med en offisiell uttalelse som beskylder Russland for å drive fiendtlig cyber-aktivitet mot USA.

