Trump forsvarer egen Twitter-bruk

Donald Trump står fast ved at hans tirader og personangrep på Twitter er på sin plass for en person i hans stilling.

Etter kritikk fra flere hold, tok presidenten natt til søndag norsk tid til motmæle – på Twitter selvsagt:

– Min bruk av sosiale medier er ikke presidentaktig – den er MODERNE TID PRESIDENTAKTIG. Gjør Amerika Storartet Igjen!

Han er dermed uenig med kritikere, både blant hans politiske motstandere og i hans egne rekker, som de siste dagene har uttalt at oppførselen hans i sosiale medier er uverdig.

USA-kjenner om infokrigen: – Skrudd opp et par hakk

– Uverdig

Flere har tatt til orde for at det hele nådde et lavmål med personangrepene mot TV-vertene Mika Brzezinski og Joe Scarborough fra MSNBC-programmet «Morning Joe».

Tidligere i uken skjelte han ut de to i hånlige kommentarer rettet mot deres utseende og intellekt:

Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, var blant dem som mente at kommentarene ikke var passende.

– Det vi forsøker å gjøre her er å prøve å få til en mer sivilisert tone i den offentlige debatten. Dette hjelper ikke akkurat, sa Ryan.

Han fikk støtte av Jeb Bush, som var en av Trumps rivaler i kampen om å bli Republikanernes kandidat i presidentvalget:

– Upassende. Uverdig. Ikke presidentaktig, konkluderte han på Twitter.

Nye angrep

De to TV-ankrene svarte fredag i et innlegg i Washington Post med tittelen «Donald Trump er ikke frisk», der de stilte spørsmål ved om han er skikket til å være president.

FIKK GJENNOMGÅ: TV-vertene Mika Brzezinski og Joe Scarborough fra MSNBC-programmet «Morning Joe». Foto: Jonathan Ernst , Reuters

Det ser ut til å prelle av på Trump. I en ny Twitter-tirade lørdag fastslår han at «Gale-Joe Scarborough og dum-som-en-stein-Mika er ikke dårlige mennesker, men deres upopulære show er dominert av NBC-sjefene deres. Synd!».

I et intervju med CNN anklager paret dessuten Trump for utpressing. Reporterne, som er forlovet med hverandre, hevder de er blitt kontaktet av Det hvite hus gjentatte ganger.

De skal i vår ha fått beskjed om at en tabloidavis ville publisere en svært negativ artikkel om de to med mindre de ba om unnskyldning for dekningen av Trump. Presidenten har avvist denne påstanden – på Twitter.

Etter CNN-intervjuet lørdag kom det en ny runde med tvitring fra Trump, denne gangen med TV-kanalen som målskive, med beskyldninger om at de driver med såkalte falske nyheter.

Seierherre

Trump er svært klar på at han kommer til å fortsette i samme spor, og mener også at kritikken fra republikanerne skyldes medienes fremstilling av ham, ikke hvordan han selv oppfører seg.

– De FALSKE OG BEDRAGERSKE NYHETSMEDIENE jobber hardt for å overbevise republikanere og andre om at jeg ikke burde bruke sosiale medier – men husk, jeg vant valget i 2016 med intervjuer, taler og sosiale medier. Jeg måtte slå #FalskeNyheter, og gjorde det. Vi vil fortsette å VINNE! lover han.