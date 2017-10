Trump får kritikk etter Puerto Rico-besøk

Donald Trump mener innbyggerne burde være stolte over at ikke flere døde, som under en «ekte katastrofe som Katrina». Kun timer senere steg dødstallet til 36.

Presidenten og førstedame Melania Trump besøkte tirsdag den amerikanske øya for å se på skadene etter orkanen Maria, som herjet for noen uker siden. Stormen førte til store ødeleggelser, og Trump-administrasjonen har fått kritikk for sin manglende hjelp.

Under sitt besøk dro USAs president en sammenligning, som har fått flere til å reagere:

– Hvert dødsfall er forferdelig, men hvis du ser på en ekte katastrofe som Katarina, hundrevis av hundrevis av hundrevis av folk som døde, og hvis du ser på hva som skjedde her, men en storm som virkelig var helt overveldende, ingen har noensinne sett noe slikt, sa Trump og fortsatte:

– 16 personer mot tusen. Dere kan være veldig stolte av folkene deres, og alle som jobbet sammen. 16 mot bokstavelig talt tusenvis av mennesker. Dere kan være veldig stolte.

Orkanen Katrina tok 1833 liv i 2005. Trump-administrasjonen har flere ganger sammenlignet redningsarbeidet i Texas, Florida og Puerto Rico med det som George W. Bush-administrasjonen utførte etter orkanen i 2005.

Men ikke alle sier seg enige i den beskrivelsen. Blant dem er ordfører Carmen Yulin Cruz i San Juan, som havnet i en ordkrig med Trump etter at hun før helgen luftet sin frustrasjon over manglende hjelp fra USA.

I en serie Twitter-meldinger tok presidenten til motmæle, og anklaget blant annet ordføreren og flere andre på den orkanrammede øya for elendig lederskap. Hun svarte med at presidenten «leter etter en unnskyldning».

Dette var imidlertid ikke noe tema under besøket på Puerto Rico. Derimot ble Trump filmet mens han kastet tørkeruller til innbyggere som hadde møtt opp, flere av dem for å vise sin støtte til den amerikanske presidenten.

– Det er mye kjærlighet i dette rommet, konkluderte Trump.

Under besøket i San Juan kastet Donald Trump tørkeruller til innbyggere som hadde møtt opp. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

I ettertid er det imidlertid flere som har reagert, både på sammenligningen med orkanen Katrina og på tørkerull-stuntet.

Blant dem er CNN-kommentator Chris Cillizza, som blant annet stiller spørsmålstegn ved hvordan en president kan gi uttrykk for at orkanen i Puerto Rico ikke var en «ekte» katastrofe, fordi ikke så mange folk døde.

– En president bør aldri minimere et menneskeliv. Det er aldri bra å gjøre den slags historiske sammenligninger når du snakker om mennesker, sier historiker Douglas Brinkley, som har skrevet bok om orkanen Katrina, til Washington Post.

Republikaneren Ted Cruz var heller ikke overbevist.

– Han fornærmet folket i Puerto Rico. Du drar ikke bare til et sted hvor folk er i fare og lider, og bare svinger rundt uten å ha noen hyggelige ord å si.

Også i sosiale medier er det flere som har engasjert seg: