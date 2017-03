Trump får besøk av statsministeren han mener «ødelegger» Tyskland

USAs president Donald Trump hamret løs på den tyske statsministeren gjennom hele valgkampen i fjor. Nå er Angela Merkel æresgjest i Det hvite hus.

Vil de gå overens? Det er spørsmålet når Tysklands statsminister Angela Merkel besøker president Donald Trump i Det hvite hus fredag.

I valgkampen i fjor ble Merkel utsatt for gjentatte angrep fra Trump. Hans påstand var at hun hadde "ødelagt" Tyskland ved å slippe inn altfor mange syriske asylsøkere under flyktningkrisen i 2015.

– Se hva som skjedde med Angela Merkel. Jeg mente alltid hun var en god leder før hun gjorde dette. Jeg vet ikke hva som gikk galt med henne, sa han på et valgmøte i Virginia i august.

– Hva gikk galt? Angela, hva skjedde? sa han.

Smørbrødliste av temaer

Men som så ofte med Trump, har utspillene gått i flere retninger. Da han i september ble bedt om å nevne en verdensleder han beundret, svarte han Merkel.

EU-SKEPTIKER: Donald Trump tror Merkel og øvrige statsledere i EU-land har gjort en tabbe ved å forplikte seg til å ta inn så mange flyktninger. FOTO: AP/Evan Vucci

Fredagens møte blir dere første ansikt til ansikt. Det er ventet at de vil diskutere NATO og USAs krav om at europeiske land må bruke mer penger på forsvar, Trumps holdning til EU, kampen mot IS i Syria og Irak, konflikten i Ukraina og forholdet til Russland. De skal også holde en felles pressekonferanse.

Et annet tema som kan komme på bordet, er handelspolitikk. Der står Trump og Merkel langt fra hverandre, og like før besøket ble det kjent at Tyskland vil vurdere å trekke USA for retten hvis Trump går videre med sine planer om å legge skatt på import.

Men besøket kan også bli en anledning til å rykke tilbake til start og begynne å bygge opp en mer vennlig relasjon mellom de to.

Godt forberedt

I forkant av besøket skal Merkel ha lest Trumps taler nøye og lett med lys og lykter etter områder hvor de er enige og kan samarbeide.

Steven Keil i tankesmia German Marshall Fund sier Merkel ikke ser noen mening i å dvele ved Trumps tidligere uttalelser.

– Merkel er ekstremt pragmatisk i sin tilnærming her, men det vil også være noen situasjoner der det vil være vanskelig for henne å gi for mye, sier Keil.

Spesielt diskusjonene om internasjonal handel og om byrdefordelingen i NATO er ventet å kunne bli vanskelige.

Det er også ventet at Merkel vil benytte anledningen til å fremme sitt syn om at et sterkt EU er i USAs interesse.

Brexitjubel

Trump har på sin side bejublet brexit og spådd at også andre medlemsland vil gå ut av EU.

– Hvis de ikke hadde blitt tvunget til å ta inn så mange flyktninger, med alle problemene det har medført, så tror jeg ikke du ville fått brexit. Det var dråpen som fikk begeret til å renne over. Jeg tror andre vil forlate EU. Jeg tror ikke det blir så enkelt å holde EU sammen, sa han i et intervju med britiske The Times og tyske Bild før han ble tatt i ed.

I intervjuet sa han at han hadde stor respekt for Merkel, men at hun hadde gjort en «katastrofal» feil ved å slippe inn for mange flyktninger i 2015.

