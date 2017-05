Trump-besøk snur ferieparadis på hodet

TAORMINA, SICILIA (VG) Den lille byen Taormina er avsperret når Donald Trump og 6 andre mektige statsoverhoder møtes på Sicilia.

Allerede en uke før USAs president lander på Sicilia, ble alle reisende til den italienske øya advart om økte sikkerhetskontroller og lengre ventetider på flere flyplasser i Italia. Torsdag ankom Trump og hans følge, og Schengenlandenes avtale om fri ferdsel mellom landegrensene er med det satt på pause i Italia helt til utgangen av mai måned.

Den pittoreske byen Taormina, der årets G7-møte finner sted, er en yndet destinasjon for turister. Men nå er mesteparten av byen sperret av for alle, untatt dem som har en spesiell akkreditering.

Tiltakene er sett på som nødvendige for å holde området sikkert når lederne av verdens syv største økonomier kommer sammen fredag og lørdag til det årlige toppmøtet.

FAKTA: G7-MØTET * Årlig møte mellom statslederne for verdens 7 største økonomier: USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan og Canada. * Møtet pågår i år over to dager i den lille byen Taormina på den italienske øya Sicilia.

For den amerikanske president Trump er G7-treffet en av mange stopp på hans første utenlandstur siden han ble innsatt som president. Allerede har Trump rukket å besøke Riyadh, Tel Aviv, Jerusalem, Betlehem, Roma, Vatikanet og Brussel, etter at han forlot amerikansk jord med sitt Air Force One fredag for en uke siden.

Utenlandsturneen har så langt bydd på både kontroverser og håp. Møtet med Trumps tidligere twitter-rival pave Frans, skal angivelig ha inspirert presidenten til å skape fred, mens paven selv så alt annet enn fornøyd ut på byråbildene etter møtet.

IKKE AKKURAT FERIE-IDYLL: Italienske soldater er under G7-møtet utplassert på stranden der turister vanligvis koser seg i sola. FOTO: AFP

Kanskje følte ikke paven at han nådde gjennom med sine oppfordringer om at klimaforandringer må bli en viktig del av USAs statsoverhodes prioriteringer.

Klimaskeptikeren Trump lovte i sin valgkamp å trekke USA ut av den internasjonale Parisavtalen, en avtale som har som mål om å hindre en global temperaturøkning på over 2 grader. Å overbevise Trump om at avtalen er relevant, vil være på agendaen av til flere av G7-toppene i Taormina. I mars sa Trumps administrasjon at de ville komme med en kunngjøring om dette i forkant av møtet i Taormina.

FAKTA: PARIS-AVTALEN: * Parisavtalen ble inngått under Obama-administrasjonen i desember 2015.

* Den har som mål å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

* Klima-saken er en av flere saker der det er vanskelig for G7-landene å bli enige, fordi den amerikanske administrasjonen ikke har funnet sitt ståsted. ( Kilde: NTB)

Da den 11.000 innbyggere store byen Taormina ble valgt som vertsby for de syv mektige statsledernes 43. årlige møte, var det mange som var skeptiske. Ofte utløser G7-toppmøtene store demonstrasjoner. Da italienske Genoa var vertskap i 2001 utartet protestene seg til å bli voldelige.

Et slikt topptreff krever dessuten at omgivelsene fremstår som prikkfrie, og ikke alle de fastboende er fornøyde med at det plutselig har dukket opp landingsplasser for helikoptre og mengder av politi i gatene. 700 overvåkningskameraer skal installeres før G7-møtet starter, skriver VOA.

Mandag denne uken, kun dager før statslederne ankommer, ble en toppsjef i mafiaen skutt og drept på åpen gate i en annen siciliansk by, Palermo.