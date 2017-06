Trump beskylder Qatar for terrorfinansiering

USA ber Saudi-Arabia og de andre landene som har brutt de diplomatiske båndene til Qatar, om å avslutte blokaden av det lille golflandet. Samtidig beskylder Trump landet for terrorfinansiering.

– Qatar har dessverre en lang historie med å finansiere terrorisme på et høyt nivå. I lys av dette kom flere nasjoner sammen og spurte meg om vi skulle konfrontere Qatar. Vi måtte da ta en vanskelig avgjørelse. Vi må stoppe terrorisme, sa USAs president Donald Trump på en pressekonferanse fredag.

Den amerikanske presidenten sier at han sammen med utenriksminister Tillerson ble enig om at tiden var kommet til å få Qatar til å stoppe finansieringen. På pressekonferansen understreket han samtidig at han at han nå håper å se Qatar kjempe sterkere sammen med andre land mot terrorisme fremover.

– Vi ber nå Qatar og andre nasjoner i regionen om å gjøre mer og om å gjøre det raskere.

Komplisert? Derfor er det Qatar-krise i gulfen

Like før pressekonferansen ba USAs utenriksminister Rex Tillerson Saudi-Arabia, Egypt og De forente arabiske emirater om å avslutte blokaden med Qatar. Han mener blokaden hindrer kampen mot IS og USAs militære engasjement, og at den gir humanitære konsekvenser.

Samtidig ber han Qatar om å gjøre mer for å bekjempe ekstremisme.

VIL HA SLUTT PÅ BLOKADEN: USAs utenriksminister ber om at landene setter i gang en «rolig dialog», og løser opp i konfliktene. Foto: Jacquelyn Martin , AP

Saudi-Arabia, Bahrain, De forente arabiske emirater, Egypt og flere andre land besluttet mandag å bryte all kontakt med Qatar. Forholdet til islamistgrupper og Iran, hacking av en nyhetsmelding og kritikk mot nyhetskanalen Al Jazeera er årsaker til krisen mellom golfstaten og nabolandene.

Analytikere mener at en viktig årsak er at Qatar samarbeider med Iran, som er erkefienden til Saudi-Arabia og flere andre sunniarabiske golfland. Flere av landene som nå har brutt alle bånd med golfstaten ga de qatarske statsborgerne to uker på å komme seg ut.

Svarteliste

Tidligere har amerikanske myndigheter insistert på at krisen ikke påvirker USAs militære operasjoner i regionen. USAs største militærbase i Midtøsten ligger nettopp i Qatar.

Fredag sier Tillerson også at USA vil støtte forsøk på å megle i krisen sammen med Kuwait. Nå ber han om en «rolig og gjennomtenkt dialog».

– Vi ber om at ingen nå eskalerer situasjonen, sier Tillerson ifølge New York Times.

Uttalelsen kommer bare timer etter at Saudi-Arabia og tre andre land la ut en liste over 59 personer og flere grupper som angivelig driver med terror og som støttes av Qatar.

Golfstaten selv betegner listen som meningsløs. På svartelisten står blant andre den åndelige lederen for Det muslimske brorskap, Yusuf al-Qaradawi, som har base i Qatars hovedstad Doha, samt flere hjelpeorganisasjoner som har fått økonomisk støtte av Qatar.

Les også: Trump tar æren for Qatar-krisen

Saken fortsetter under bildet

NEGATIVE FØLGER: Qatars utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mener tiltakene som er iverksatt mot Qatar bryter internasjonale lover og folkeretten. Foto: Malak Harb , AP

– Tiltakene som er iverksatt mot Qatar bryter internasjonale lover og folkeretten. De vil ha negative følger for regionen, spesielt Golf-regionen, sa utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani etter at listen ble offentliggjort fredag.

Utenriksministeren anklager de andre landene for en stadig sterkere opptrapping av konflikten, samtidig som han insisterer på at de selv vil satse på dialog og diplomati.

Han sier også at flere land nå forsøker å få slutt på blokaden slik at det kan innledes forhandlinger.

Få innsikt: Qatar takker Tyrkia for å sende soldater

(VG/NTB)