Trump åpner for å væpne politiet med militært utstyr

President Donald Trump åpner for å væpne politiet med militært overskuddsmateriell som pansrede kjøretøy, granatkastere, kraftige rifler, droner og bajonetter.

Pentagon har store mengder militært materiell som ikke lenger benyttes, men Donald Trumps forgjenger Barack Obama sa nei til å overlate dette til amerikansk politi. Nå omgjør Trump dette, opplyser kilder i Det hvite hus.

Den nye presidentordren åpner for salg av våpen og militært utstyr til en verdi av nærmere 42 milliarder kroner til amerikansk politi de neste 25 årene.

Kritikerne advarer mot en slik militarisering av USA og frykter at det kan få kriminelle til å ruste opp tilsvarende.

Justisminister Jeff Sessions understreker at Trump «gjør alt han kan for å gjenopprette lov og orden» og «for å støtte politistyrken vår over hele USA».

Blant dem som er kritiske til militariseringen av politistyrken, er den republikanske senatoren Rand Paul.

– Amerikanere må aldri ofre sin frihet for en illusorisk og farlig, eller falsk trygghet, sier han.