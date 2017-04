Tre døde etter bussulykke i Sverige

I tillegg er seks personer alvorlig skadet etter at en buss med en skoleklasse ombord veltet på E45 i Härjedalen i Sverige.

Det er foreløpig uklart hva som skjedde da bussen full av skoleungdommer kjørte av veien og veltet mellom Sveg og Fågelsjö, like etter klokken syv i morges. Mange ungdommer er alvorlig skadet og skadestedet beskrives over tre timer etter ulykken fortsatt som kaotisk.

– Det er minst 25 skadede, og det er armbrudd, benbrudd, hodeskader og blødninger. Vi har slått opp et sykehustelt på stedet og alle skadede har blitt tatt hånd om, sier Peter Nystedt til Expressen.

Avisen skriver at skadede personer allerede er fraktet til sykehus i Östersund, Mora og Falun. Aftonbladet skriver at ved 10.40 tiden var alle de skadede fraktet til sykehus.

Omtrent klokken 11 opplyser Östersund sykehus i en pressekonferanse at det er tre døde og seks alvorlig skadet i ulykken.

Olof Bråborg, ved redningstjenesten i Jämtland sier til avisen at det er 50-60 personer involvert i ulykken. Det skal være 52 elever, seks ledere og sjåføren ombord. Politiet bekrefter at ungdommene i bussen kommer fra en skole i Marks kommune, sydøst for Göteborg, skriver Aftonbladet i sitt direktestudio. Alle passasjerene skal ha sovet da bussen veltet.

Norge har tilbudt bistand

Norske redningsmyndigheter er også blitt bedt om å bistå i redningsarbeidet.

– Situasjonen på ulykkesstedet beskrives overfor oss som veldig alvorlig, sier redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge, Edvard Middelthon til VG.

Han forteller til VG at Hovedredningssentralen har fått en henvendelse fra sine svenske kollegaer ved redningssentralen i Gøteborg.

– Vi har fått spørsmål om vi hadde muligheter for å bistå med redningshelikopter eller andre luftressurser hvis det ville bli behov for det. Vi har konferert med AMK-sentralen om eventuell bistand med ambulansefly og ambulansehelikopter, og har tilbudt dette. Svenskene har svart at det per nå ikke er behov for bistand, sier Middelthon.

Artikkelen fortsetter under bildet

ULYKKESSTEDET: En buss har kjørt av veien og veltet på E45 i Härjedalen, utenfor Sveg. Foto: Morgan Grip

Expressen har snakket med pressekontakten til busselskapet.

– Han er naturligvis sjokkert. Det er en veldig rutinert sjåfør, sier han.

Alvorlig ulykke

Da ulykken inntraff rett over klokken syv i morges, ble det satt i gang en omfattende redningsaksjon. Tidningen Harjedalen skriver at seks ambulanser ble sendt til stedet. To ambulansehelikoptre og et politihelikopter ble også dirigert til ulykkesstedet, ifølge det svenske politiet. I tillegg har Sjøforsvarets sjøredningshelikopter blitt sendt til ulykken, ifølge Expressen.

– Vi har stilt helikopeter fra Nörretälje/Stockholm og fra Umeå til disposisjon i redningsarbeidet. Dessuten åpnes flyplassen i Sveg, sier Maria Boman, vakthavende redningsleder ved Sjöfartsverket til avisen.

Krisesituasjon

Kommunen har åpnet et krisesenter i Svegs forsamlingshjem, som også er samlingsplass for de som er uskadet etter ulykken. Sykehuset i Östersund har tilkalt ekstra alle tilgjengelige ressurser. Også politiet har fått bistand fra ulike regioner.

E45 skal fortsatt være stengt i begge retninger. Ifølge Expressen er det lange køer på stedet, som gjør det vanskelig for redningspersonalet å komme frem til ulykkesstedet.

Årsaken til at bussen veltet er ennå uklar.

– Det er ingen naturlig forklaring. Det var fin vei uten snø eller is, sier Peter Nystedt til Expressen.

ULYKKESSTED: Bussen har kjørt av veien på E45 mellom Sveg og Fågelsjö, i nærheten av Siksjön, i Härjedalen kommune, ifølge Expressen. Kart: Google maps

Kilde: NTB/VG