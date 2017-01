Tre byer i Elfenbenskysten under angrep

Soldater har tatt kontroll over Elfenbenskystens nest største by Bouaké. Også to andre byer skal være under angrep.

Fredag formiddag kom det også meldinger om skyting ved en militærleir i byen Daloa lenger vest følge BBC. Soldater skal også være observert i byen Korhogo i nord. Det er ikke meldt om drepte.

Reuters meldte først at byen Bouaké, som ligger midt mellom Korhogo og hovedstaden Abidjan i sør, er under kontroll av tidligere soldater. Men BBC melder senere at soldatene som har tatt kontroll over byen skal være under militærtjeneste nå, ifølge en parlamentsmedlem.

Motivet for angrepet er ikke bekreftet, men en kilde viser til at soldatene har lagt fram krav om bonusbetling.

Det fremstår ikke som soldatene har en talsperson eller en leder, ifølge det ikke-navngitte parlamentsmedlemmet:

– De fleste soldatene var medlemmer av den tidligere opprørsgruppen Force Nouvelles, men de ble en del av militæret etter at borgerkrigen i landet tok slutt i 2011.

Det ble hørt skyting ved 2-tiden natt til fredag, men det meldes om at skytingen fortsatt finner sted i byen Daloa, omtrent 250 kilometer sør for Bouaké.

Innbyggerne må holde seg inne



– Byen Bouaké er under kontroll av soldater, sier en offiser i hæren på telefon til Reuters.

– Mange av dem står ved byens nordlige og sørlige innfartsårer. Vi er i beredskap og avventer instruksjoner, sier han videre.

Innbyggere i byen har fått beskjed om å holde seg innendørs, og butikkene er stengt.

– Byen er øde. Menn med finlandshetter patruljerer byen på motorsykler og i biler. De angriper ikke innbyggerne. De har bedt oss om å holde oss hjemme, sier Ami Soro, en lærer som bor i byen.

En annen kilde forteller BBC at det er panikktilstander i byen:

– Alle gatene er tomme i områder der de viktige institusjonene er, slik som bankene. Det er panikk!

Tok våpen fra politistasjoner



En journalist fra nyhetsbyrået AFP bekrefter at det ble hørt tung skyting natt til fredag. Det skjedde nær landets største militærleir. Minst to politistasjoner ble også angrepet av tidligere soldater, forteller Soro.

Ifølge Reuters' opplysninger hadde soldatene først slått til mot politistasjonene for å sikre seg våpen, og deretter inntatt stillinger ved inngangsveiene til byen.

– Det dreier seg om et oppgjør blant soldater som krever en bonusutbetaling på 5 millioner CFA-franc hver, samt hus, sier en soldat som ber om å være anonym, til AFP.

5 millioner CFA-franc tilsvarer nærmere 70.000 kroner.

En offiser ved landets militære hovedkvarteret i byen Abidjan, sier forsterkninger har blitt sendt til Bouaké som ligger 400 kilometer nord for hovedstaden.

Spent situasjon



Elfenbenskysten har de siste årene vært preget av tidligere års krigshandlinger. Gjenoppbyggingen tar tid og det har vært krevende å bygge opp igjen økonomien og samle befolkningen.

Opprørere forsøkte å fjerne president Laurent Gbagbo fra makten i et kuppforsøk i 2002. Bouaké var hovedsete for opprøret, som delte landet i to, fram til gjenforeningen etter en borgerkrig i 2011.

I november 2014 gikk tidligere opprørere, som hadde sluttet seg til hæren, ut i streik som førte til at hele landet sto stille. Nesten 9.000 soldater som gikk inn i høren mellom 2009 og 2011 krevde forfremmelser og full lønnsutbetaling.

Gbagbo ble pågrepet i april 2011 av styrker lojale overfor hans rival Alassane Ouattara, og Gbagbo ble overført til Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Outtara ble en måned etterpå tatt i ed som ny president.

Situasjonen er fremdeles spent og preget av uro mellom de ulike gruppene i landet. Det har vært en rekke angrep på blant annet politistasjoner og militærinstallasjoner, og voldelige sammenstøt mellom regjeringshæren og Gbagbo-tilhengere. Opprør i nabolandet Mali gjør også situasjonen i regionen spent, ifølge FN.