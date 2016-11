Tokyo: Kvinne skadet etter at laser satte fyr på promp

En japansk kvinne i 30-årene skal ha fått alvorlige brannskader under en livmorhals-operasjon.

Det skriver den japanske avisen Asahi Shimbun, som viser til en uttalelse fra universitetssykehuset i Tokyo.

Sykehuset spesialiserer seg på bruk av roboter under operasjoner, ifølge Washington Post. En gruppe satt til å se nærmere på den spesielle hendelsen slår fast i en rapport at laseren som ble tatt i bruk under operasjonen skal ha tent på tarmgassen til kvinnen.

De fant ingen sport av andre brennbare materialer i operasjonssalen.

– Da pasientens tarmgass lekket ut i operasjonssalen ble den påtent av laseren og da spredde brannen seg. Det var årsaken til brannen, heter det i rapporten, ifølge Asahi Shimbun.

Flammene skal ha i tillegg til å ha gitt kvinnen alvorlige brannskader også ha tent på et forheng. Hendelsen skjedde i april i år, men tilstanden hennes nå er ikke kjent.