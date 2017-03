Tog kolliderte med buss i USA – minst tre døde

Over 30 personer er skadet og minst tre mistet livet etter at et tog krasjet med en passasjerbuss i Biloxi i den amerikanske delstaten Mississippi.

Politiet meldte først om at fire hadde omkommet i ulykken, men dødstallet ble natt til onsdag nedjustert til tre. Totalt 35 personer er fraktet til sykehus med skader, og politiet frykter at dødstallet vil stige, skriver ABC News.

Over en halvtime etter kollisjonen, som skjedde omtrent klokken 14 lokal tid, holdt redningsmannskaper fortsatt på med å berge sårede ut av bussen.

Toget var på vei østover da det kjørte inn i en charterbuss ved en overgang i sentrum av byen. Bussen med mellom 50 og 60 passasjerer om bord ble dratt drøye 90 meter bortover togskinnene, skriver NTB.

Charterbusser i Biloxi frakter vanligvis passasjerer til kasinoer i området, men Creel sier at han foreløpig ikke vet hvor bussen var på vei.

Samtidig sier politisjef på stedet John Miller at det uklart hvorfor bussen var på togskinnene.

– Det er en forferdelig og kaotisk scene, sier han til NBC News.

Et øyevitne sier til MS News Now at passasjerene ombord er seniorer. De fleste som var ombord har antaglig pådratt seg skader, ifølge politiet.