Tøffe sammenstøt mellom politi og demonstranter i Paris

Minst tre politifolk er såret etter sammenstøt med demonstranter i Paris, ifølge Le Parisien.

Det har brutt ut sammenstøt mellom politi og demonstranter i forbindelse med 1. mai-markeringene i Paris, opplyser fransk politi, ifølge nyhetsbyrået AFP. En politimann skal være alvorlig skadet etter at det ble kastet molotovcocktailer mot politiet, ifølge Le Parisien. I tillegg skal minst to andre være skadet.

Politiet svarte med å skyte tåregassgranater mot demonstratene. Opptøyene oppsto under en demonstrasjon mot presidentkandidaten Marine Le Pen fra Nasjonal front.

Franske myndigheter var forberedt på voldsomme sammenstøt under årets 1. mai-markering. Ifølge den britiske avisen The Guardian er rundt 9000 politibetjenter og soldater på plass i Paris for å holde orden.

Bekymret for terror



Politiet har imidlertid uttalt at deres største bekymring i forkant av 1. mai er et terrorangrep som ligner på angrepet på politifolk på Champs-Élysées for ti dager siden.

Franske fagforeninger har oppfordret til stor oppslutning for å vise motstand mot Le Pen. I 2002 nådde faren til Le Pen, Jean-Marie Le Pen, siste runde av presidentvalget. Den kommunistiske avisen ’Humanité henviste i dag til at 1. mai i år, som i 2002, vil være spesielt viktig fordi Le Pen også i år har nådd siste valgrunde.

Den siste runden av det franske presidentvalget blir avholdt førstkommende søndag. Valget står da mellom den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron og Le Pen fra partiet Nasjonal front.