To treåringer skutt av lekekamerat i USA

To treåringer ble kjørt til sykehus med alvorlige skader etter at de ble skutt av en lekekamerat i en barnehage.

Den tragiske ulykken fant sted i et privat hjem som fungerer som en barnehage i en forstad til Detroit, da et av barna fant en ladet pistol onsdag.

Et barn ble skutt i skulderen og ifølge lokalt politi regner man med at barnet vil bli helt friskt igjen. Politiet vil ikke gå ut med detaljer om skadene til det andre barnet. Tilstanden skal være kritisk, men stabil.

Det pågår en etterforskning, og etterforskerne skal i et møte med påtalemyndigheten bestemme hvorvidt noen skal siktes i saken.

1,7 millioner amerikanske barn bor i hjem med ladde pistoler, ifølge The Brady Campaign to Prevent Gun Violence.

Ifølge en ny studie publisert i det medisinske tidsskriftet Pediatrics, dør det hvert år 1300 barn av skuddskader i USA, mens 5790 barn blir behandlet for skader.

