To personer døde da småfly nødlandet på strand i Portugal

To personer som solte seg på en strand utenfor Lisboa, omkom da et småfly nødlandet på stranden, ifølge portugisiske medier.

Stranden i Caparica var full av mennesker, og flere løp ifølge øyevitner ut i sjøen da flyet gikk ned for landing onsdag.

Nyhetsbyrået AP skriver at en 50 år gammel mann og en åtte år gammel jente ble drept i ulykken, som skjedde i nærheten av Lisboa onsdag.

Ulykken skjedde rundt 30 kilometer sør for Lisboa.

Øyevitner som nyhetskanalen SIC Noticias har pratet med sier at flyet kjørte lavt over strandgjestene før det landet på stranden. AP skriver også at flere strandgjester skal ha løpt ut i havet.