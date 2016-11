To nordmenn funnet døde på Gran Canaria

Mandag ble to nordmenn funnet døde inne i et leilighetshotell på Gran Canaria.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Politiet jobbet på stedet i Puerto Rico på Gran Canaria mandag. De avdøde er sendt til obduksjon.

– Utenriksdepartementet kan bekrefte at to norske borgere er omkommet på Gran Canaria og at pårørende er varslet, sier pressevakt Kristin Enstad i Utenriksdepartementet til VG.

Spaniaavisen skriver at det er en mann (76) og en kvinne (59) som har omkommet, og at de to etter planen skulle ha reist hjem forrige fredag.

Da de ble funnet mandag formiddag, skal de ha vært døde flere dager, skriver avisen.

Ifølge VGs opplysninger var de to et par.

Nyhetsbyrået EFE skriver at politiet i sine innledende undersøkelser har funnet spor som tyder på at mannen døde før kvinnen.

VG kjenner til at de to nordmennene ble funnet inne i en leilighet på hotellet. Ifølge VGs opplysninger hadde de avdøde ikke tegn på ytre skader.