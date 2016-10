To kvinner anklager Trump for antasting

I et åpent intervju med avisen New York Times hevder to kvinner å ha blitt antastet av Donald Trump.

Presidentkandidaten selv avfeier det hele som rent oppspinn.

Ifølge journalisten Megan Twohey i NY Times responderte Trump med å si «du er et motbydelig menneske» da hun spurte han om anklagene.

Saken kommer opp i kjølvannet av den lekkede videoen hvor Trump snakker om å klå på kvinner. Under debatten natt til mandag norsk tid bedyret Trump at han ikke har gjort det han sier i videoen.

Hevder hun ble antastet på fly



– Jeg ville slå TV-skjermen, sier Jessica Leeds (74) til avisen.

Hun hevder nemlig at presidentkandidaten antastet henne under en flytur for 30 år siden. Det skal ha skjedd da både hun og Trump reiste på første klasse til New York. De to skal aldri ha møttes før, men ifølge henne skal Trump ha tatt tak i brystene hennes og forsøkt å skyve hånden oppunder skjørtet hennes.

– Han var som en blekksprut. Hendene hans var over alt, sier hun til avisen og legger til:

– Det var et overgrep.

Hevder hun ble kysset på munnen



Også amerikanske Jessica Crooks forteller avisen om et ubehagelig første møte med Donald Trump. Det skal ha skjedd i 2005, da hun møtte ham for første gang ved heisen i Trump Tower.

Ifølge Crooks skal Trump ha holdt fast i hånden hennes og kysset henne både på kinnene og på munnen.

– Det var så upassende. Jeg ble så opprørt over at han så på meg som så lite verdt at han kunne fjøre noe sånt.



Hevder Trump sto i garderoben



Saken kommer på toppen av en sak Buzzfeed News publiserte onsdag, hvor tidligere Miss Teen Vermont, Mariah Billado, hevder at Trump kom inn i garderoben mens jentene skiftet i Miss Teen USA-konkurransen.

– Jeg husker at jeg tok på kjolen min veldig fort fordi jeg tenkte «Herregud, det er en mann her inne», hevder hun.

Billado mener å huske at Trump skal ha sagt noe sånt som «slapp av, jenter, jeg har sett alt før».

Denne anklagen har ikke Trumps valgkampanje kommentert.