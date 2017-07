To jordanere drept og en israeler såret ved Israel-ambassade

Ifølge lokale medier ble det åpnet ild etter en krangel på ambassaden i Amman.

Lokale myndigheter opplyser at den ene av de to jordanerne var en 17 år gammel gutt som døde på stedet, mens den andre var en lege som befant seg i boligfelt inne på ambassadens område.

Legen døde som følge av skadene på sykehuset natt til mandag norsk tid.

En israeler ble såret i hendelsen, og tilstanden beskrives som alvorlig, opplyser lokale myndigheter.

Uklare omstendigheter

Omstendighetene rundt hendelsen er uklare, men flere jordanere skal ha kommet til ambassaden for å utføre snekkerarbeid.

Lokale medier melder at en krangel brøt ut mellom jordaneren og israeleren inne på ambassaden søndag, og at dette endte med at jordaneren ble skutt to ganger i skulderen og israeleren knivstukket i brystet.

Det jordanske utenriksdepartementet har ikke uttalt seg om den dramatiske hendelsen søndag.

Spent situasjon

Hendelsen skjer i en tid der situasjonen i regionen er svært spent. Bakgrunnen er at Israel har installert metalldetektorer på Haram al-Sharif, også kjent som Tempelhøyden, i Jerusalem.

Området er hellig både for jøder og muslimer. Tiltakene ble innført etter et angrep der to israelske politifolk ble drept.

Det er Jordan som har overoppsyn med moskeene på Tempelhøyden i det israelskokkuperte Øst-Jerusalem, og mange muslimer reagerer derfor på at Israel kontrollerer adgangen til stedet.

Fredag demonstrerte flere tusen jordanere mot Israel i Amman.