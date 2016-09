To barn og en lærer skutt på skole i USA

En gjerningsmann i tenårene er pågrepet etter skoleskyting på en grunnskole i Townville i South Carolina.

– En voksen lærer og to barn er skadet. Vi har fraktet alle elevene ut av skolen, og alle er trygge, forteller en talsmann for politiet til Reuters.

Den dramatiske skoleskytingen skjedde på Townville Elementary School i Anderson County.

Tilstanden til de skadede ser ikke ut til å være livstruende, opplyser politiet.



– Ett av barna er hentet av luftambulanse, sier opplyser sjefen for ambulansetjenesten i Anderson County, Scott Stoller, til CNN.

Skytingen begynte rundt klokken 13.00 lokal tid, og store politistyrker kom relativt raskt til stedet, melder den lokale TV-kanalen WYFF News 4.



Politiet i Anderson county etterforsker også et dødsfall på en privatadresse rundt fem kilometer fra skolen, som man frykter har en sammenheng med skoleskytingen.



En representant for politiet sier til TV-kanalen at en mann ble funnet død på adressen, og at han skal ha omkommet før skytingen .