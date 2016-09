To barn og en lærer skutt på skole i USA – andre gjemte seg på do

To seksåringer og en lærer er skadet i den siste skoleskytingen som ryster USA. En tenåring er pågrepet for ugjerningen.

Skytingen skjedde onsdag kveld norsk tid på en barneskole i Townville i South Carolina.

– En voksen lærer og to seks år gamle barn er skadet. Vi har fraktet alle elevene ut av skolen, og alle er trygge, forteller talsmann Taylor Jones for ambulansetjenestene i Anderson County til TV-kanalen WSPA.



De tre skyteofrene ser ikke ut til å være livstruende skadet, men tilstanden til et av barna er kritisk. Den kvinnelige læreren og det andre barnet er stabile, ifølge Jones.

Siste: Ifølge CNN skal en mannlig slektning av tenåringen som er pågrepet ha blitt funnet død onsdag ettermiddag. Mannen døde av et pistolskudd.

Etterforsker dødsfall

– Ett av barna er hentet av luftambulanse, opplyser sjefen for ambulansetjenesten i Anderson County, Scott Stoller, til CNN.

Skytingen begynte rundt klokken 13.45 lokal tid, og store politistyrker kom relativt raskt til stedet, melder den lokale TV-kanalen WYFF News 4.



Politiet i Anderson county etterforsker også et dødsfall på en privatadresse rundt fem kilometer fra skolen, som man frykter har en sammenheng med skoleskytingen.



En representant for politiet sier til TV-kanalen at en mann i 40-årene ble funnet død på adressen, og at han skal ha omkommet før skytingen.

– Vi ber alle i South Carolina om å be for hele Townsville Elementary School og for alle som er berørt av dagens tragedie, sier guvernøren i South Carolina, Nikki Haley, i en uttalelse.



– Barna var redde



Foreløpig har det ikke kommet få detaljer fra selve skytingen, men luftbilder fra åstedet viser en pick up som har kjørt inn i gjerdet som ligger rundt skolegården.

Det er 286 elever på skolen, fra fem til elleve år.

Jamie Meredith, en mor ved skolen, snakket med en reporter fra den lokale TV-stasjonen like etter at hun fikk hentet datteren sin.

– Jeg ber for disse familiene og disse barna. Jeg takker Gud for at det ikke var mine barn, men jeg synes det er helt fryktelig for de som er rammet. Jeg vet ikke engang om det er klassekamerater av datteren min eller noen jeg kjenner. Det er helt fryktelig, sier hun.

Datteren hadde fortalte at de rømte inn på toalettet, men moren vet ikke hvordan de visste at de skulle gå inn dit.

– Læreren var svært oppskaket, og barna var redde. Det var flere av dem som gråt. Datteren min sa ikke et ord de første fem minuttene etter at jeg hadde hentet henne, sier Meredith.