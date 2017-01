To år siden terroren fikk fotfeste i Frankrike

BERLIN (VG) Angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo ble starten på en hverdag med konstant terrorfrykt i Frankrike som fortsatt gjelder, mener ekspert.

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Facebook: Nora Thorp Bjørnstad Snapchat: @norathorp

Det har gått to år siden januardagen da de to brødrene Said (34) og Cherif (32) Kouachi tok seg inn i lokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris og startet det brutale massedrapet på avisens ansatte. 12 mennesker ble drept i redaksjonslokalet, flere skadet, og gjennom de to dagene fransk politi jaktet på Kouachi-brødrene og deres medsammensvorne Amedy Coulibaly, ble ytterligere to politibetjenter og 4 mennesker på et jødisk supermarked ofre for brødrenes hatefulle skyting.

Les også: Dette skjedde i Paris, time for time

Et vendepunkt i fransk historie

SER ET ENDRET FRANKRIKE: Førsteamanuensis i fransk samfunns- og kulturkunnskap ved høyskolen i Østfold, Franck Orban. Foto: Privat

– Det har vært et «før og etter» angrepet på Charlie Hebdo. Det er nesten ikke mulig å se på dette angrepet isolert sett, fordi attentatet innledet en ny periode i Frankrike, en periode fylt av usikkerhet og konstant frykt for at det skal komme mer, sier førsteamanuensis i fransk samfunns- og kulturkunnskap ved høyskolen i Østfold, Franck Orban, til VG.

Frankrike hadde riktignok ikke vært helt skånet for terrorangrep før denne skjebnedagen i januar 2015, men det var med dette angrepet at man begynte å sette terrortruslene i sammenheng.

Attentatene ble hyppigere. Det som ekspertene ofte beskriver som en bølge av terror på fransk jord har nå tatt livet av til sammen 230 mennesker de siste to årene.



Angrepet mot Charlie Hebdo * 7. januar 2015 ble tolv personer, inkludert sjefredaktøren, flere tegnere og to politifolk, drept i et terrorangrep mot Charlie Hebdos redaksjonslokaler i Paris. * Brødrene Kouachi sto bak angrepet. * Fem mennesker ble de neste dagene drept i Paris av en annen islamistisk ekstremist som hevdet at han samarbeidet med Kouachi-brødrene. Fire av disse ble drept i en jødisk matbutikk i Paris 9. januar. * Charlie Hebdo er kjent for grov harselering med politiske og religiøse ledere. (Kilde: NTB)

En serie blodige angrep

Ti måneder etter angrepene på Charlie Hebdo ble Paris nok en gang rystet inn til hjertet, da væpnede terrorister slo til ved flere utesteder, fotballstadionet Stade de France og konsertlokalet Bataclan. 130 mennesker ble drept denne novemberkvelden.

Et drøyt halvår etter ble 86 mennesker fratatt livet da en IS-soldat gikk amok med bil på strandpromenaden i feriebyen Nice. Senere i sommer ble nonner i en katolsk kirke holdt gissel og en eldre katolsk prest brutalt skjært halsen over av islamistiske terrorister i Normandie. Trusselen er nå konstant i hele landet, beskriver Frankrike-kjenner Orban.

– Bare i fjor ble 17 nye alvorlige angrep avverget, minner Franck Orban om.

LES VG-SPESIALEN: Terrorangrepet i Nice

ÅSTEDET: Handlende Parisere går forbi blomster som er lagt ned utenfor det jødiske supermarkedet hvor 4 mennesker ble drept i terrorangrepene for to år siden. Fortsatt jobber etterforskere med å belyse uløste aspekter av terrorsaken. FOTO: AFP

Stille markering

Toårsmarkeringen etter disse tre dagene med terror i januar 2015, foregikk stille og verdig utenfor de tidligere lokalene til Charlie Hebdo på torsdag denne uken.

– Det at markeringen var så moderat og beskjeden, kan være tegn på at folk føler at de fortsatt er under angrep. Med en konstant fryktfølelse tar de ikke sjansen på å samle mange mennesker for store markeringer. Det franske samfunnet er blitt et samfunn som er skadet, redd og lever i unntakstilstand. Det er likevel ikke et samfunn som har rast sammen eller latt seg styre av blind hevnlyst. I hvert fall ikke ennå, sier Orban til VG.