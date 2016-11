Tiltalt for å dytte mann i kiste - vekker sterke reaksjoner

En video som viser to menn som dytter en mann ned i en kiste og truer med å helle bensin i den, fører til kraftige protester i Sør-Afrika.

To menn er tiltalt for overfall mot en annen mann etter at en video som sirkulerte på internett viste dem dytte mannen i en kiste og truet med å helle bensin i den. Hendelsen skjedde i Sør-Afrika.

De to tiltalte, Theo Martins og Willem Oosthuizen, hevder mannen tok seg ulovlig inn på en eiendom. Offeret, Victor Rethabile Mlotshwa, mener de plukket ham opp og banket ham.

Det som skal vise hendelsen ble fanget på video angivelig av en av de to mennene som sto bak.

Den 20 sekunder lange videoen viser den opprørte mannen bli dyttet ned i en trekiste, og en av de dømte prøver å sette på lokket. Gjerningsmennene truer også med å putte en slange i kisten.

Videoen har raskt spredd seg på sosiale medier.

Sterke reaksjoner

Det ble meldt om store protester før de tiltalte møtte i retten.

Blant dem som også reagerer på hendelsen er opposisjonspartiet EEF:

«Disse hvite rasistene tok det opp på video og la ut på sosiale medier for moro skyld. Denne ydmykelsen kan ikke være basert på noe annet enn at han er svart, som betyr at det faktisk er en ydmykelse av svarte mennesker generelt», skriver partiet i en pressemelding.

På Twitter skaper også videoen sterke reaksjoner.

I Sør-Afrika har det jevnlig oppstått kontroverser om rasisme på sosiale medier de siste årene. 22 år etter at apartheid-regimet ble avsluttet er rasisme fortsatt en del av hverdagen for mange i Sør-Afrika.