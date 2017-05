Tilspisset valgkampinnspurt i Frankrike

PARIS (VG) Macron spilte på sjarm og Le Pen latterliggjorde rivalen, da de to franske presidentkandidatene samlet tusenvis til deres siste valgmøter i Paris før valget i helgen.

Det politiske stjerneskuddet Emmanuel Macron så nesten rørt ut da han kom gående ut til trampeklapp fra tusenvis av velgere i den store evenementssalen i Paris.

Det tok han likevel ikke lang tid før han var skjerpet og klar til å skru på sjarmen, Macron slo sågar til med et blunk fra talerstolen til en velger foran de mange TV-kameraene, før han begynte å tale.

– Den 7. mai vil ikke bare definere de neste 5 årene, men sannsynligvis de kommende tiårene i landet vårt, sa den 39-årige presidentkandidaten til de svært mange oppglødde oppmøtte.

Et valg «mot» heller enn «for»

Selv om Frankrike er politisk delt i to nå, når det gjenstår kun 6 dager til vi får svaret på hvem som blir landets neste president, er nok Macron uttalelse noe de fleste franskmenn vil kunne si seg enig i.

Søndag 7. mai blir betegnet som et skjebnevalg, ikke bare for Frankrike, men for hele Europa.

Mange tusen parisere bruke arbeidernes dag på å dra på presidentkandidatenes siste store velgermøter før helgens viktige valg. Kampen står mellom Le Pen, som vil kjempe for å få Frankrike ut av EU, og den svært proeuropeiske kandidaten Macron.

Emmanuel Macron kom seirende ut av valgets første runde søndag for en uke siden, med 24 prosent av stemmene. Løpet var svært tett mellom de fire sterkeste kandidatene.

Over halvparten av velgerne stemte på en annen kandidat enn Macron og Le Pen. Den siste uken har det vært flere demonstrasjoner under parolen « Ikke Macron, ikke Le Pen». For mange av velgerne handler det nå mest om hvem de absolutt ikke vil se som president.

– Jeg vet hva jeg ikke vil ha: En antieuropeisk rasist! Jeg er aktiv i fagforeningen og vi har gått ut og oppfordret alle våre medlemmer til å stemme mot Marine Le Pen, sier 56 år gamle Nacera Boudriche, veivende på et EU-flagg, til VG.

MOT LE PEN: Nacera Boudriche (til høyre) er klar på at hun ikke ha en antieuropeisk rasist som fransk statsleder.

Le Pen vinner de unge

Da Marine Le Pen tidligere i ettermiddag samlet sine tilhengere til et møte i Villepinte, var hun nådeløs mot politiske rival, som hun kalte for «kandidaten for en morbid fortsettelse». Hun ga også hans politiske bevegelse «En Marche!», «Fremover!», et nytt navn, nemlig «Fremover, eller dø», og sa at Macron står for en «fornektelse av demokratiet».

Målinger viser at Marine Le Pen var den kandidaten som fikk flest stemmer blant yngre velgere i første omgang av presidentvalget. Både i aldersgruppen 18 til 34 år og i gruppen 35 til 49 år fikk Le Pen flertallet, ifølge en undersøkelse blant drøyt 9.000 velgere fra OpinionWay.

På 1. mai-patriottreffet til Nasjonal fronts grunnlegger, Jean-Marie Le Pen, traff VG flere førstegangsvelgere som var svært fornøyd med at datteren til den kjente politikeren er med i finalekampen om å bli Frankrikes neste president.

– Særlig er det sikkerhets – og familiepolitikken til Le Pen som fenger. Macron, derimot, representerer alt som er galt med Frankrike, og euroliberalismen hans vil være en katastrofe for landet, sa 18- åringene Thomas og Albain til VG.

TUSENVIS: Svært mange franskmenn brukte 1. mai til å høre presidentkandidat Macron snakke. Storbyene er der Macron har best oppslutning.

Velgerne liten tro på kandidatene

Nesten halvparten av franske velgere tviler på at noen av de to kan gjøre noe med de kanskje største problemene Frankrike står overfor.



45 prosent av de stemmeberettigede stiler seg tvilende til at noen av dem kan gjøre noen med arbeidsledigheten, som gjennom flere år har ligget på nesten 10 prosent i Frankrike. 36 tror ikke de vil klare å gjøre noe med truslene om nye angrep, viser en undersøkelse foretatt av meningsmålingsbyrået IFOP for den franske avisen Journal du Dimanche.

På tross av at Macron etter første runde av valget har lovet at han skal være kandidaten som samler Frankrike, og at Marine Le Pen midlertidig har gått av som leder for Nasjonal Front for å «kun være Frankrikes presidentkandidat», tror fortsatt 42 prosent av de spurte i undersøkelsen at hverken Macron eller Le Pen vil klare å forene det splittede franske folk.