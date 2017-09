Tillerson og Lavrov diskuterte Syria-samarbeid

USAs utenriksminister Rex Tillerson og hans russiske motpart Sergej Lavrov diskuterte mulig samarbeid om Syria under et møte søndag.

Møtet fant sted i New York, hos den russiske FN-delegasjonen.

Tillerson forlot møtet uten å gi noen kommentarer til pressen, men en talsperson for det russiske utenriksdepartementet Maria Zakharova sa temaer for møtet var samarbeid i Syria, konflikten i Midtøsten og Minsk-avtalen.

– De to har igjen forpliktet seg til å jobbe for å dempe konflikten i Syria, redusere vold og tilrettelegge for at Genève-prosessen kan gå framover, sa en talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet. I mai gjennomførte USA og Russland FN-støttede fredssamtaler om Syria i Genève.

Både Russland og USA har militærstyrker i Syria, og til tross for at Tillerson har uttalt at forholdet mellom de to stormaktene er på et historisk lavt nivå siden den kalde krigen, er USA oppsatte på å hjelpe Russland å løse konflikten i Syria.

De to utenriksministrene møttes i forkant av den såkalte generaldebatten i FNs hovedforsamling som begynner tirsdag. Amerikanernes president Donald Trump skal delta her, mens hans russiske motpart Vladimir Putin uteblir.