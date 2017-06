Tidligere lege ved sykehus i New York drepte èn og såret seks

En lege er drept og seks skadet etter at en væpnet mann åpnet ild på et sykehus i New York.

Gjerningsmannen har tidligere vært ansatt som lege ved sykehuset, og skal ha tatt seg inn på sykehuset med en rifle gjemt i legefrakken, melder nyhetsbyrået AP.

På en pressekonferanse sier New York-borgermester Bill de Blasio at én kvinnelig lege er drept mens flere andre leger nå kjemper for livet.

Den drepte legen ble erklært død på stedet, mens fem andre er alvorlig skadet. En sjette person ble skutt i beinet, men skal være utenfor fare. Alle mottar nå behandling ved sykehuset.

Ifølge politiet forsøkte gjerningsmannen å tenne på seg selv, men ble forhindret av sykehusets sprinkelanlegg. Han ble funnet død i 17. etasje, og skal ha tatt sitt eget liv, opplyser borgermesteren på pressekonferansen.

MINST EN DREPT: En tidligere ansatt ved sykehuset Bronx Lebanon Hospital i New York tok seg fredag ettermiddag lokal tid inn på sykehuset og drepte minst en person før han tok sitt eget liv. Foto: Mary Altaffer , AP

Meldingene om skyting kom kl. 14.50 lokal tid.

Bevæpnet politi gikk fra etasje til etasje på jakt etter gjerningsmannen. En drøy time etter at skytingen begynte, bekreftet politiet at han var død.

Ofrene skal ha befunnet seg i sykehusets 16. og 17. etasje, og minst èn lege skal ha fått behandling mens gjerningspersonen fortsatt var på frifot. De skal blant annet ha forsøkt å stoppe blødninger ved å knyte en brannslange rundt skuddsåret, skriver The New York Times.

Bronx-Lebanon Hospital Center oppgir å ha nesten 1000 sengeplasser fordelt på en rekke enheter. Sykehusets akuttmottak er blant de travleste i byen New York.