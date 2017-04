Thriller-innspurt i fransk valgkamp

VERSAILLES (VG) Utfallet er helt åpent og konsekvensene potensielt enorme i første runde av det franske presidentvalget søndag.

– Jeg bestemmer meg på valgdagen. Akkurat nå aner jeg ikke, sier maleren Julien Colin (30) i den historiske palassbyen Versailles utenfor Paris.

Gjennom denne valgkampen har overraskelsene stått i kø, og kun én ting er sikkert: Denne våren har stått i systemutfordrernes tegn.

– Det er så mange av kandidatene som er helt nye for meg. Jeg kommer til å velge meg én av dem som faktisk har en sjanse til å vinne, ellers er det en bortkastet stemme. Så betyr det kanskje at jeg må holde meg for nesen og stemme på den som jeg misliker minst, sier 30-åringen.

SKITTEN: Far og sønn Philippe (58) og Julien (30) Colin synes valgkampen har vært skitten og kaotisk. Julien er i tvil om hva han vil stemme på, men sier han kanskje vil følge sin fars eksempel, og stemme på Marine Le Pen. Foto: TERJE BRINGEDAL,VG

Terror

FAKTA: PRESIDENTVALGET I FRANKRIKE *Valget finner sted i to omganger, den første er 23 april, den andre er 7. mai. Hvis ikke en kandidat får mer enn 50 prosent av stemmene (det har aldri skjedd), går de to med flest stemmer videre til omgang to. *Vanligvis har slaget i Frankrike, som i mange andre europeiske land, stått mellom den tradisjonelle høyre- og venstresiden. *Nå er alt snudd på hodet. Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron og den innvandringskritiske populisten Marine Le Pen leder på meningsmålingene.

På de siste målingene har Marine Le Pens argeste rival, sentrumskandidaten Emmanuel Macron, fått en knepen ledelse. Macron får 24 prosents oppslutning, mens Le Pen får 21,5 prosent. Rett bak henne ligger konservative François Fillon med 20 prosent, og venstreradikale Jean-Luc Mélenchon som får 19,5 prosent.

Målingen ble gjennomført av selskapet Elabe onsdag og torsdag, før politidrapet i sentrum av Paris torsdag kveld.

– Jeg tror ikke terrorhandlingen på Champs-Élysées fører til noen økt oppslutning for Nasjonal Front og Marine Le Pen, sier professor i statsvitenskap ved universitetet i Oslo, Raino Malnes.

– Hvis vi ser på det som har skjedd etter tidligere terroranslag, så har man ikke sett tegn på at Le Pens parti har gjort noen byks oppover på meningsmålingene. Etter Charlie Hebdo-drapene så vi en økt oppslutning om regjeringen og president Francois Hollande, men den var ikke langvarig, sier Malnes.

USAs president Donald Trump sier derimot i et intervju med AP at selv om han ikke direkte støtter Le Pen, tror han torsdagens angrep vil være til hjelp for henne.

– Hun er den sterkeste når det gjelder grenser, og hun er den sterkeste på det som har skjedd i Frankrike. Den som er den tøffeste på radikal islamsk terrorisme, og den som er tøffest ved grensene, vil gjøre det bra i valget, sier han til nyhetsbyrået.

VIKTIG AVGJØRELSE: Velgere i Versailles har fortsatt ikke bestemt seg for hvilken kandidat de skal stemme på. Foto: Terje Bringedal , VG

Overraskelser

De mange uventede vendingene i valgkampen kan forklares i to faktorer.

– Det første er at de opplagte kandidatene forsvant i primærvalget, derfor fikk ikke folk de presidentkandidatene de hadde forberedt seg på, sier førsteamanuensis i fransk økonomi, språk og samfunn ved Høyskolen i Østfold, Franck Orban.

Den andre kilden til forvirring er skandalene, forteller den franske forskeren.

– Fillon var favoritt til å vinne, men hans image som robust og ærlig slo sprekker etter anklagene om økonomisk fusk. Han raste 10 prosent på meningsmålingene, og mange ble usikker på hvem de da skulle stemme på, sier han.

Statsledere skjelver

– Jeg synes Fillons program er det beste, men jeg synes at han moralsk har skuffet veldig. Macron tar seg best ut, men dessverre har han ikke et godt økonomisk program. Jeg ender nok opp med å stemme på Fillon, men det blir ikke med en god følelse, sier den sporty pensjonisten Gerard Simon (69) før han haster videre over plassen ved det ruvende Versailles-slottet iført sportstøy og med gåstaver.

DÅRLIG FØLELSE: Gerard Simon er ute på en treningsøkt foran slottet i Versailles. Han er skuffet over moralen til Republikanernes presidentkandidat, som han trolig vil stemme på likevel. Foto: Terje Bringedal, , VG

Under en debatt i Oslo torsdag snakket utenriksminister Børge Brende om det verst tenkelige scenariet i det franske valget.

Han siktet da til at Jean-Luc Mélenchon ville møte Marine Le Pen i andre runde. Noe som kan få enorme konsekvenser fordi Frankrikes medlemskap i EU og NATO da kan komme i spill.

Mange hjemmesittere

Det forventes at hjemmesitterne i den første valgomgangen kan utgjøre en like stor andel av velgermassen som i 2002, da hele 28 prosent avsto fra å stemme.

– Vinneren av dette valget blir den som klarer å mobilisere sofasliterne og usikre velgere. En tredel av velgermassen sier at de fortsatt ikke vet hvem de skal stemme på. Den som evner å mobilisere disse to gruppene disse siste par dagene, kan bli Frankrikes neste president, sier forsker Orban.

Protest og motstand ser ut til å være en overbevisende faktor for mange velgere, og speiles i oppslutningen til anti-etablissement-politikerne Le Pen og Mélenchon. Faren til maler Julien i Versailles, entreprenør Philippe Colin (58), lar sin EU-skepsis bestemme.

– I år vil jeg stemme på Marine Le Pen. Men jeg vet ikke, jeg. For fem år siden stemte jeg på Hollande, og før der, på Sarkozy. Vi velger feil hvert eneste år, sukker Philippe Colin.