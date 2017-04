Theresa May varsler nyvalg i 2017

HERSHAM/OSLO (VG) Statsminister Theresa May varsler nyvalg i Storbritannia allerede denne sommeren, og ikke i 2020 som planlagt.

May kunngjorde nyvalg under en pressekonferanse utenfor statsministerboligen i 10 Downing Street tirsdag.

– Jeg har nylig og motvillig kommet til denne konklusjonen. Siden jeg ble statsminister har jeg sagt at det ikke skal være noe valg før 2010, men nå har jeg konkludert med at den eneste måten å garantere trygghet og stabilitet i årene som kommer på, er ved å holde dette valget og søke din støtte for avgjørelsene jeg må ta, sa May, som tidligere har avvist alle spekulasjoner om nyvalg.

Theresa May overtok etter David Cameron 13. juli 2016, etter at han tapte folkeavstemningen om brexit. May er leder for det konservative partiet i England.

May: – Vi trenger et valg

– Vi trenger et valg, og vi trenger det nå. Akkurat nå har vi en unik mulighet til å få det gjort, sa May, vel vitende om at de konservative trolig vil komme godt ut av et nyvalg.

Ifølge en fersk meningsmåling utført for The Telegraph har De konservative nå 44 prosent oppslutning, mens Labour har 23 prosent av velgerne i ryggen.

– Vi har bruk for en stabil regjering i de kommende forhandlingene. Hver stemme til de konservative vil gjøre meg sterkere når jeg skal forhandle med EU, sa May, som alt onsdag vil be Parlamentet om støtte til beslutningen om å holde nyvalg.

Pundet falt kraftig etter at Theresa May kalte inn til uventet pressekonferanse tirsdag, men hentet seg inn da det ble klart at hun lyser ut nyvalg.

Før folkeavstemningen var hun innenriksminister i England.

– Vi må gi henne en sjanse

Briter VG møtte gaten i Hersham i Surrey county sørøst i England tror May er sikker på seier og derfor skriver ut nyvalg nå.

– May har nok gjort dette fordi hun er sikker på å vinne. Opposisjonen er jo svak. Siden Labour og The Liberals har sagt de vil stikke kjepper i hjulene for brexitforhandlingene er det bra at hun fremskynder det og sikrer seg backing, sier Greg Haran og legger til.

– Egentlig er jeg misfornøyd med at det ikke ble holdt valg da Cameron trakk seg. Nå har vi en ikke-valgt statsminister mens landet er i krise, det er ikke bra. Jeg mener hun gjorde en dårlig jobb før hun ble statsminister, men vi må gi henne en sjanse nå. Det viktigste er at brexitforhandlingene får fart og støtte så vi kommer oss ut av EU. Storbritannia har aldri i historien vært svake før, det skal vi ikke være nå heller.

Penny Dyson kaller det «et veldig smart trekk av May».

– Nå sikrer hun seg støtte og sender et sterkt signal til skottene samtidig. Opposisjonen er så svak at hun sannsynligvis vinner, og det synes jeg er bra. Jeg stemte for at vi skulle bli i EU, men er svært glad for at vi har en så sterk og klar statsminister som vi har, og mener hun gjør en strålende jobb situasjonen tatt i betraktning. Jeg ble litt overrasket over nyheten, fordi May ikke er en politiker som pleier å overraske, men jeg er veldig fornøyd med fremskyndingen av valget, sier Dyson.

– Når de sier at det skal være valg i 2020, burde de holdt seg til det og ikke rotete det til nå. Politikere lyver hele tiden, jeg synes ikke dette er et smart valg, sier Ian Baker.

– Hennes sjanse til å få folkets mandat

– Dette har jeg ventet på, sier Per Edgang Kokkevold, som kjenner britisk politikk inngående.

– Etter at skilsmissen mellom Storbritannia og EU ble formelt avgjort og papirene innlevert, er det ro og stabilitet rundt brexit-forhandlingene statsminister Theresa May trenger mest. Denne må hun sikre før forhandlingene kommer i gang for alvor. Derfor blir det nyvalg i Storbritannia 8. juni, sier Kokkvold.

Han mener tidspunktet for å skrive ut et nyvalg er taktisk og godt valgt, selv om statsminister May inntil nylig har bedyret at det ikke ville komme et parlamentsvalg i Storbritannia før i 2020.

– Det er slikt statsministre av og til må si. For henne kunne ikke tidspunktet vært bedre. Theresa May og Det konservative partiet vil vinne klart og med større margin enn under valget i 2015, da partiet fikk 330 mandater mot Labours 232 og Liberal-demokratenes åtte mandat, sier Kokkvold.

Han mener at det for Theresa May føles viktig å få den folkelige legitimiteten som en valgseier gir. Det var David Cameron som vant i 2015, mens May i praksis ble utpekt som statsminister etter at brexit-avstemningen endte med at et flertall av britene sa nei til EU.

– Theresa Mays står overfor store vanskeligheter i tiden som kommer, hvor brexit-forhandlingen med EU vil hardne til. Hennes sjanse til å få folkets mandat og større støtte inn i disse tøffe forhandlingene er nå, sier Per Edgar Kokkvold.