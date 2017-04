Theresa May varsler nyvalg i 2017: – Eneste måten å garantere sikkerhet

Statsminister Theresa May varsler nyvalg i Storbritannia allerede denne sommeren, og ikke i 2020 som planlagt.

Det er BBC som melder dette.

May kunngjorde nyvalg under en pressekonferanse utenfor statsministerboligen i 10 Downing Street tirsdag.

– Jeg har konkludert med at den eneste måten å garantere sikkerhet i årene som kommer på, er ved å holde dette valget, sa May, som tidligere har avvist alle spekulasjoner om nyvalg.



Etter planen skulle britene gå til valg i mai i 2020. Hva som er grunnen til at valget nå forskyves til 8.juni, er ukjent. Theresa May overtok etter David Cameron 13. juli 2016, etter at han tampte folkeavstemningen om Brexit. May er leder for det konservative partiet i England.

May: – Vi trenger et valg

– Vi trenger et valg, og vi trenger det nå. Akkurat nå har vi en unik mulighet til å få det gjort, sa May, vel vitende om at de konservative trolig vil komme godt ut av et nyvalg.

Ifølge en fersk meningsmåling utført for The Telegraph har De konservative nå 44 prosent oppslutning, mens Labour har 23 prosent av velgerne i ryggen.

– Vi har bruk for en stabil regjering i de kommende forhandlingene. Hver stemme til de konservative vil gjøre meg sterkere når jeg skal forhandle med EU, sa May, som alt onsdag vil be Parlamentet om støtte til beslutningen om å holde nyvalg.

Pundet falt kraftig etter at Theresa May kalte inn til uventet pressekonferanse tirsdag, men hentet seg inn da det ble klart at hun lyser ut nyvalg.

Før folkeavstemningen var hun innenriksminister i England.

