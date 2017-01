Theresa May frir til Trump-administrasjonen

Fredagens møte mellom Theresa May og Donald Trump kan legge et viktig grunnlag for Europas sikkerhetspolitiske fremtid mener statsviter.

– Det er et skup for Storbritannia å stå først i køen i samtaler med den nye Trump-administrasjonen, mener førstelektor Øivind Bratberg institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo om fredagens møte mellom den britiske statsministeren og den amerikanske presidenten.



Fredag skrev The Guardian at Theresa May signaliserer at hun vil ha et nært forhold til Trump. Da hun landet i Philadelphia torsdag holdt hun en tale for republikanerne. Der oppfordret hun blant annet til varsomhet i omgangen med Russland.

Ifølge Telegraph refererte May til et ordtak president Reagan forholdt seg til i samarbeid med den daværende russiske presidenten, Mikhail Gorbatsjov:

«Trust, but verify» (ha tillit, men undersøk)

Gode venner



– Storbritannia har helt siden andre verdenskrig sett seg selv som USAs spesielle venn i Europa. For Storbritannias del er det enormt viktig å opprettholde dette forholdet hevder Bratberg, uten at det er så tydelig hva de får ut av det.

– Fra utsiden er det ikke alltid så åpenbart hva britene får igjen for sin kurtisering av USA. Under Bush og Blair administrasjonene møtte Storbritannia mye kritikk for sitt forhold til USA, og ble beskyldt for å være en underdanig puddel sier Bratberg.

Ifølge The Guardian understreket May i talen at dette nye forholdet til USA ikke skal baseres på George W. Bush og Tony Blairs felles interesser i å invadere Irak og Afghanistan.

«Tiden da Storbritannia og USA gikk inn i suverene land i et forsøk på å gjenskape verden i vårt bilde er definitivt over», fastslo May i talen sin.

Bratberg forklarer at det av sikkerhetspolitiske årsaker er viktig for Storbritannia og Europa, og også Norge at May får til en god dialog med USA.

– Viktig for Norge



– Lenger ut i dominorekka blant de storpolitiske spørsmålene er det viktig for Norge at Trump får et gjennomtekt og fornuftig syn på Europa. Hvis May lykkes med å endre hans syn på sikkerhetspolitisk ansvar ovenfor Nato og Russland er det bra.

– At May får er en god dialog med Trump vil med andre ord gjøre oss tryggere?

– Hvis Trump anerkjenner det sikkerhetspolitiske ansvaret vil det det ja.

– Hvor viktig er dette møtet?

– Det tror jeg absolutt er viktig. En dialog er stikkordet her, det handler ikke om å signere en traktat, men å skape en dialog.

– Hvordan skal May få til en god avtale med Trumps «put america first»-filosofi?

– Det virker ikke som Trump har noe ønske om å være snill med Storbritannia.Vi får inntrykk av at han synes Brexit er en flott ting, men i hvor stor grad han vil slutte opp om Storbritannias liv utenfor EU er usikkert, sier Bratberg og legger til.

– Det er godt mulig han gjør det, men med hans korte fartstid som president er han så uforutsigbar politisk at det er umulig å si, sier Bratberg.

Dydig prestedatter møter rik og vulgær mann



Ifølge Bratberg er Mays agenda med dette møtet å bekrefte Storbritannia som stormaktstat, og å berede grunnen for nye handelsavtaler utenfor EU.

–Hennes syn på andre store internasjonale forhold vil dessuten være viktige innspill til en såpass fersk politiker som Trump, dersom han er villig til å lytte.

–Er det mulig for henne å få til en god dialog?

–Spørsmålet er om det er mulig for en dydig prestedatter som May å snakke med en vulgær og rik mann som Trump som har hverken kunnskap eller politisk korrekthet. Der har May argumentert med at motsetninger tiltrekker og det kan sees på som en strategi fra hennes side på å komme på innsiden av Trump

– Er det en smidig strategi May nå prøver seg på?

– Ja, hun prøver seg på en dialog i stedet for å rope til ham fra en annen tue, sier Bratberg og legger til.

– Det er forsøket verdt, så sant hun ikke går på fullstendig akkord med hva hun selv står for.