Spørsmål og svar om det britiske valget: Dette er et «hung parliament»

De første valgdagsmålingene fra Storbritannia viser at ingen har flertall. Hvis prognosene stemmer, kan man få et «hengt parlament».

Det er mye usikkerhet etter at de første prognosene fra det britiske valget kom sent torsdag kveld. Der ser det ut til at sittende statsminister Theresa May kan miste flertallet i parlamentet.

Verken hennes konservative parti eller Jeremy Corbyns Labour ser ut til å ha fått 326 representanter, som er det som kreves for å ha flertall. Labour ligger ifølge målingen an til å få 266, mot Mays 314.

Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad følger valget fra London, og sier det foreløpig er stor usikkerhet rundt hva som skjer:

Hva skjer hvis ingen får flertall?

– Da blir det det vi kaller et «hung parliament», at de henger og vipper og ingen har flertall, sier Jan Erik Mustad, Storbritannia-ekspert og førstelektor ved Universitetet i Agder.

Hva er et «hung parliament»?

Det er når ingen får 326 representanter, som er det man må ha for å ha et flertall.

– Da blir det en usikkerhet, man vet ikke helt hva som skjer. Det er alltid det største partiet som får spørsmålet først om de vil danne en mindretallsregjering. Hvis de svarer nei, går spørsmålet videre til parti nummer to. Det er bare Labour og de konservative som er aktuelle, og da er det mindretallsregjering for en av de to eller en koalisjonsregjering som er et mulig scenario, sier Mustad.

Hvor vanlig er det med et «hung parliament»?

Sist gang Storbritannia hadde et «hung parliament» var i 2010. Da ble David Cameron statsminister, etter å ha dannet regjering sammen med Liberaldemokratene.

– Det er det første valgte «hung parliament» som er valgt i etterkrigstiden. Det skjedde da de konservative styrte sammen med liberaldemokratene, og det kommer ikke til å skje igjen denne gangen. Liberaldemokratene har sagt de ikke vil nå, sier Mustad.

Var det smart av May å utløse nyvalg?

– Det vil vi vite i morgen tidlig. Hvis dette blir resultatet, er det en katastrofe, intet mindre. Hun må få et komfortabelt flertall. Jeg har sagt hun bør få et flertall på femti parlamentsmedlemmer om hun skal kalle dette en suksess. Det vil bli en fiasko under, og en katastrofe om de ikke får flertall, sier Mustad.

Kan May måtte gå?

– Det er det store spørsmålet. Hvis dette blir utfallet, vil det komme spørsmål om lederskapet. De konservative er jo ikke akkurat kjent for å være milde med sine ledere, de sparker dem gang på gang, sier Mustad.

Vil dette kunne påvirke Brexit?

– Ja. Det vil jo skape en usikkerhet i forhold til forhandlingene, som skal begynne om elleve dager. Det kan bety at Storbritannia kan gå mot en softere brexit. Hvis det blir en mindretallsregjering fra Theresa May, så har hun ikke den kraften lenger. Spørsmålet er også hvor mye brexit egentlig har påvirket dette i det hele tatt, kanskje folk føler de er ferdige med det, mener Mustad.

Hvordan er de britiske reaksjonene på dette?

Mustad sier de er usikre på om prognosene er riktige, og at han aldri har sett så mye skepsis hos de store avisene.

– Det er 30.000 som har svart i denne målingen. Vi er usikre på tallmaterialet som er brukt, om det er rådata eller prosessert data, vi vet ikke basisen for det, sier han.