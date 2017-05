May taper på målingene

Statsminister Theresa May taper terreng blant velgerne etter terrorangrepet i Manchester.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at flere meningsmålinger viser at Labour haler innpå de konservative og at det britiske valget 8. juni derfor bli jevnere enn ventet.

Siden terrorangrepet ved Manchester Arena mandag kveld, er det publisert fem nye meningsmålinger som viser at May kanskje ikke kan innkassere den overbevisende valgseieren de fleste hadde sett for seg for bare en måned siden, melder Reuters.

Fire målinger som ble offentliggjort lørdag, viser at ledelsen over Labour fortsatt er på mellom 6 og 12 prosentpoeng. Men alle målingene viser at ledelsen krymper. På en måling utført av ORB, er De konservatives forsprang halvert.

May er favoritt

– Theresa May er helt klart favoritten til å vinne, men vi har nå beveget oss inn i en situasjon der det er usikkert hvor stor valgseieren blir. Det er ikke lenger noen garanti for at hun kan sikre seg den overveldende seieren hun opprinnelig satset på, sier John Curtice, som er professor i statsvitenskap ved University of Strathclyde, til nyhetsbyrået.

DREPTE 22: Oppslutningen om de konservative har falt markant etter terroraksjonen i Manchester. Her undersøker kriminalteknikere det som skal vært boligen til selvmordsbomberen i Manchester. Foto: Helge Mikalsen , VG

I april utlyste May nyvalg i juni i et håp om å styrke sin posisjon i forkant av forhandlingene om Storbritannias utmeldelse av EU. Et større flertall i Parlamentet ville gitt henne mer tid til å takle den krevende politiske skilsmissen, samt styrke grepet om Det konservative partiet.

Større flertall

Hvis hun ikke kan skaffe seg et større flertall enn de tolv setenes overvekt hun arvet fra forgjengerne David Cameron, vil hun ha mislykkes med et høyt politisk spill. Det kan undergrave autoriteten hun tar med seg inn i brexit-forhandlingene.

Etter terrorangrepet i Manchester valgte politikerne å ta en pause i valgkampen, men fredag var kampanjene i gang igjen.

– Valgkampen har endret seg. Jeg forventer at det blir et mer rettslig fokus på Brexit og sikkerhet i løpet av de neste to ukene, sier lederen for analyseinsitituttet ORB International, Johnny Heald.

Markant fall på målingene



I en av målingene som er offentliggjort i løpet av den siste uken, har Mays ledelse falt fra 13 til 10 prosentpoeng i løpet av en uke. I en annen måling har ledelsen falt fra 18 til 12 prosentpoeng på ti dager.

Ifølge eksperter kan noe av fallet i oppslutning også skyldes flere forslag fra May om kutt i velferdsordninger.

Kilde: NTB/VG