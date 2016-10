Thailands konge er død, kronprinsen overtar

Thailands kong Bhumibol er død, 88 år gammel. Kronprinsen tar over, men landet kan gå en spennende tid i møte.

Torsdag fastslo Thailands statsminister Prayut Chan-o-cha at det er kongens sønn, kronprins Maha Vajiralongkorn, som tar over tronen.

Stein Tønnesson, Asiaforsker ved PRIO, sier det i lang tid har knyttet seg spenning til hvem som skulle etterfølge kongen, men at det har vært kjent at kongen selv ønsket at kronprins Vajiralongkorn skulle overta.

– En arvefølge i Thailand er en begivenhet av meget stor betydning ettersom kongen har betydelig makt. Det kommer til å bli vanskelig for Thailands nye konge å fylle rollen. Hans far har sittet helt siden 1946 og hadde en meget sterk stilling i befolkningen. På godt og vondt, sier Tønnesson.

Den avdøde kongen ble av mange thailendere sett på som en samlende kraft i et konfliktfylt land. Det er forbudt å kritisere monarkiet eller kongehuset, og brudd på dette straffes strengt.

Fakta kong Bhumibol Adulyadej av Thailand * Født 5. desember 1927 i Massachusetts i USA. * Utropt til konge 9. juni 1946 etter at hans bror, kong Ananda Mahidol, ble skutt under mystiske omstendigheter. * Verdens lengst regjerende monark. «Leder» med fem år på dronning Elizabeth II av Storbritannia. * Kronet i 1950 som Rama IX og er nærmest opphøyet til gudestatus av sine undersåtter, ikke minst gjennom sine mange reiser til de fattige delene av landet. * Gift med dronning Sirikit siden 1950. Paret har fire barn, blant dem tronarvingen Maha Vajiralongkorn. Kilde: NTB

– Mange har fått lange fengselsstraffer på tynt grunnlag, sier Tønnesson.

– Upopulær kronprins



– Kronprinsen er upopulær. Mange ville nok ha fortetrukket å se den 60 år gamle prinsesse Sirindhorn på tronen. Hun er mye mer respektert enn broren, sier PRIO-forskeren.

Han forteller at militæret siden mai 2014 har har lagt lokk på konflikten mellom de såkalte rødskjortene og gulskjortene.

– Militærkuppet var sannsynligvis autorisert av kongen på forhånd, selv om vi ikke vet det sikkert, sier Tønnesson.

Militæret tok makten etter at statsminister Yingluck Shinawatra, søsteren til tidligere statsminister Thaksin Shinawatra,var blitt avsatt.

– Thaksin Shinawatra, samlingssymbolet for rødskjortene, lever i selvpålagt eksil, forteller Tønnesson.

Landets nye grunnlov ble godkjent i en folkeavstemning i august i år.

Ett år sørgeperiode



Fakta om Maha Vajiralongkorn Thailands nye konge (Rama X) * Født 28. juli 1952 i Bangkok * Sønn av kong Bhumibol Adulyadej og dronning Sirikit. * Tre oppløste ekteskap: Soamsawali Kitiyakara (hans kusine, 1977-1991) – en datter, Yuvadhida Polpraserth (1994-1996) – fem barn, alle født før ekteskapet, og Srirasmi Suwadee (2001-2014) – en sønn. * Studier i Storbritannia og Australia. Utdannet offiser. Deltok i militæroperasjoner mot kommunistgeriljaen i Thailand på 1970-tallet. * Har hatt status som kronprins siden 1972, men i henhold til loven er det nasjonalforsamlingen som offisielt å ber ham om å ta imot tronen. Kilde: Wikipedia/NTB

Statsminister Prayut sa torsdag at landet nå vil gå inn i en sørgeperiode på et år, og at alle former for underholdning skal tones ned de neste 30 dagene.

– Han har berørt alle våre liv, og vi skylder ham vår takknemlighet, sa Prayut om kongen i talen

Kongen har vært innlagt på sykehus siden januar.

– I den lange sørgeperioden etter kongens død vil nok militæret sørge for å holde ro. Men når det trolig åpnes for nyvalg i 2018, kan det igjen komme bevegelse i Thailandsk politikk, og da blir det spennende å se om den nye kongen får noen rolle. Han regnes for å ha et mer positivt syn Thaksin enn det faren hadde. Kanskje håper Thaksin nå at han kan vende hjem igjen om få får, sier Tønnesson.

Kong Bhumibol var verdens lengst regjerende, levende monark. Han overtok tronen i 1946 og ble formelt kronet i 1950. Den 88 år gamle kongen har slitt med sykdom i lengre tid og har ikke vært sett offentlig på nesten ett år.

Lenge på sykehus



Kongen tilbrakte mesteparten av de siste årene i et sykehus i Bangkok, der han ble behandlet for ulike lidelser.

Siste gang han opptrådte offentlig var 11. januar 2016.

Kongen vært en stabiliserende faktor gjennom alle omveltninger landet har gjennomgått i hans regjeringstid.