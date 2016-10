Kvinne tvunget til å knele foran bilde av kongen

Etter at Thailands konge døde torsdag i forrige uke, er folket pålagt strenge krav om å vise respekt.

Fakta kong Bhumibol Adulyadej av Thailand * Født 5. desember 1927 i Massachusetts i USA. * Utropt til konge 9. juni 1946 etter at hans bror, kong Ananda Mahidol, ble skutt under mystiske omstendigheter. * Verdens lengst regjerende monark. «Leder» med fem år på dronning Elizabeth II av Storbritannia. * Kronet i 1950 som Rama IX og er nærmest opphøyet til gudestatus av sine undersåtter, ikke minst gjennom sine mange reiser til de fattige delene av landet. * Gift med dronning Sirikit siden 1950. Paret har fire barn, blant dem tronarvingen Maha Vajiralongkorn. Kilde: NTB

Et videoopptak fra søndag viser hvordan en kvinne, Umaporn Sarasat (43), ble tvunget til å knele og be foran et bilde av den avdøde kongen, folkekjære Bhumibol, som døde forrige uke.

Hendelsen skjedde utenfor en politistasjon på øya Koh Samui. To politioffiserer førte henne frem til bildet, mens en buende folkemasse så på, melder The Guardian.

Kvinnen er anklaget for å ha fornærmet monarkiet med angivelig respektløse kommentarer på nettet. I Thailand er det forbud mot å kritisere de kongelige, og mange av tilskuerne holdt opp bilder av den avdøde kongen forå vise sin støtte.

Det er erklært ett års landesorg i Thailand etter kongens død.

Hardt utover bordellindustrien

Befolkningen er oppfordret til å vise respekt for kongen ved å gå med mørke klær. Etter få dager er det registrert en stor økning i salget av svarte klær, melder International Business Times. I tillegg deles det ut svarte uniformer til alle offentlige ansatte.

Sørgeperioden er også en mørk tid for underholdningsbransjen. Etter beskjed fra statsminister Visanu Kru-ngam skal all form for underholdning nedtones i 30 dager.

Dette går hardt utover utelivsbransjen og bordellindustrien. I hovedstaden Bangkoks famøse bordellstrøk, kjent som Nana Plaza og Soi Cowboy, har det siden helgen vært fullstendig mørklagt. Det skriver den britiske avisen The Telegraph.

BEKMØRKT: Neonlysene i Bangkoks «red light district» er skrudd av. Foto: Issei Kato , Reuters

Bare én restaurant, Spritz, holder åpent i bordellstrøket «Soi Cowboy». Eieren Thanapan Sriphan, sier til The Telegraph at omsetningen har sunket med to tredjedeler. Men hun klager ikke, av respekt for kongen.

Har du fått med deg denne? Thailandsk prinsesse oppkalte øy etter seg selv

Man kan risikere 15 år i fengsel ved å fornærme kongen i Thailand. Derfor er det få som klager, selv om de som livnærer seg av feststemte turister taper mye penger.

Fikk Facebook med på landesorgen



Bordellstrøket i Bangkok er ikke det eneste som blir mørklagt. Også landets TV-kanaler har siden kongens død vist arkivfoto av kongen og hoffet.

Den britiske TV-kanalen BBC gikk i svart på kabelnettet søndag da den omtalte at kroningen av kronprins Vajiralongkorn lar vente på seg. Sendingen var tilbake etter kort tid, men da med andre nyheter. Kabel-TV-leverandøren opplyste at hendelsen var i tråd med reglene for passende sendinger under landesorgen.

Facebook har tatt oppfordringen om å vise respekt på alvor, og har blokkert all reklame for Thailand, skriver Indian Express.

VG/NTB