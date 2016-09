Kirkenes-drapene: Her tar familien farvel med Pim (37) og Bel (12)

BANGKOK (VG) Pimsiri «Pim» Songngam og sønnen ble drept av hennes norske ektemann i Kirkenes. Torsdag tok familie og venner et siste farvel med de to i Thailand.

– Jeg trodde ikke det var sant da jeg hørte det. Han var mitt eneste barn, sier Natee Injeen (44) og tørker tårene. Han er faren til Petchngam, som ble kalt Bel av familien.

I slutten av august fikk Injeen den grusomme beskjeden:

Hans tolv år gamle sønn og ekskone var drept i Kirkenes i Norge, dit Pimsiri flyttet med sin nye norske ektemann.

- Bel var en snill og god gutt, som var veldig glad i dyr. Jeg kan ikke forstå at han er borte.

Det er ektemannen (59) som er siktet for dobbeltdrapet på konen og stesønnen. Han har erkjent drapet.

12-åringen ble kremert sammen med sin mamma ved buddhisttempelet Wat Nong Pakchi i Bangkok i dag. Det regnet og tordnet kraftig under den følelsesladde seremonien. Alle de fremmøtte tok farvel ved å legge blomster ved kistene som var bundet sammen med et gullbånd. Felles kremering er ikke vanlig i Thailand, men familien syntes det var riktig for moren og sønnen, som var så tett knyttet til hverandre.

I SOMMER: Pim og Bel besøkte Bels pappa Natee i Bangkok. Foto: Privat

Natee og Pim gikk fra hverandre da sønnen var åtte år. Ikke lenge etter flyttet Pim til Norge og giftet seg med den 22 år eldre nordmannen. Bel bodde hos faren en god stund før også han flyttet til Kirkenes.

– Så mulighetene



– Jeg syntes det var trist at de skulle flytte så langt, men tenkte også at det ga gode muligheter for min sønn, siden det er et bedre utdanningssystem i Norge, sier Natee.

Den siste gangen han så Bel og Pim var i sommer, da de var på besøk i Bangkok.

– Bel fikk sitte på da jeg kjørte moped, og spurte om han kunne få prøve å kjøre selv. Da sa jeg at han skulle få prøve neste gang han kom på besøk, sier faren, og gråter stille. Han sier at Pim fortalte at hun ønsket å flytte tilbake til Thailand.

– Men Bel ville ikke det. Han hadde fått så gode venner i Kirkenes.

I SORG: Sarapee Chongngam har mistet datteren og et av sine tre barnebarn. Foto: Andrea Gjestvang, , VG

Bestevenner

En av vennene er Robin (12). Han har reist fra Kirkenes til Bangkok sammen med faren for å ordne noen papirer etter at hans thailandske mamma døde av kreft i fjor sommer. Nå er han i en ny begravelse.

– Han var min beste venn og vi gikk i samme klasse, sier Robin, som forteller at Petchngam ble kalt Belt av ham og de andre kompisene hjemme i Kirkenes.

– Belt var veldig morsom og aldri negativ. Vi spilte fotball sammen i Kirkenes Idrettsforening og han var god i forsvar, sier 12-åringen.

Pappa Johnny Myrvold måtte flere ganger tørke tårene under seremonien tidligere i dag. Han og sønnen så på TV sammen da nyheten om dobbeltdrapet i Kirkenes kom.

FRA NORGE: Robin (12) fra Kirkenes var bestevennen til Petchngam. Han og faren Johnny Myrvold var de eneste norske til stede i begravelsen i dag. Foto: Andrea Gjestvang, , VG

– Vi visste jo ikke da at dette var folk vi kjente. Jeg bare forsikret Robin om at det var trygt å dra ut på Pokemon-jakt som han hadde planlagt, fordi de hadde tatt drapsmannen, sier han.

Bel kom ikke til det faste stedet vårt i skolegården morgenen etter, men jeg forsto ikke at det var han som var død før rektor fortalte det, sier Robin.

Pim, som hun ble kalt av familie og venner, var fra byen Samutprakan . Familien bor nå i Bangkok, derfor ble begravelsesseremonien holdt her. Hun var eldst av tre søsken, og blir beskrevet som svært omsorgsfull overfor sin lillebror, lillesøster og resten av familien.

– Hun var en rolig person som viste mye glede. De var to solstråler begge to, sier moren Sarapee Chongngam.

VG har tidligere skrevet at den drepte kvinnen tok kontakt med politiet uken før hun ble funnet drept. Ifølge en venn av kvinnen ønsket hun å blant annet fortelle at hun ville gå fra ektemannen og anmelde ektemannen for psykisk vold.

Politiets håndtering av saken ble i starten av september sendt til Spesialenheten for politisaker.

