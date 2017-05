20 skadet i kraftig flyturbulens

Flere passasjerer er skadet på en flyging mellom Moskva og Bangkok. Mange av dem alvorlig.

Minst 20 personer, deriblant utlendinger, skal være skadet etter at et Aeroflot-fly SU-270 fra Moskva til Bangkok traff en luftlomme og ble rammet av kraftig turbulens mandag, melder det russiske nyhetsbyrået, TASS.

Flyet landet trygt på flyplassen, men det meldes om alvorlige skader.

– De skadede har fått opptil flere beinbrudd. Det er russere og utlendinger blant dem, sier Vladimir Sosnov, ved den russiske ambassaden i Thailand.

12 innlagt på sykehus



De skadede er fraktet til et sykehus i Bangkok, og den russiske ambassaden har sendt ansatte til sykehuset for å bistå ved behov.

– Angivelig har de som er blitt skadet, ikke brukt setebeltet, sier Sosnov.

En kilde ved flyplassen sier at til nyhetsbyrået at 25 personer ble skadet, da SU-270 fløy inn i «et område med sterk turbulens» i det den gikk inn for landing i den thailandske hovedstaden.

Den russiske ambassadøren i Thailand, Kirill Barsky, forteller at 12 passasjerer nå er innlagt, hvorav to blir operert for skadene de pådro seg under den voldsomme turbulensen.

– 19 personer ble innlagt. De andre passasjerene fikk den nødvendige førstehjelpen og trakket nei til ytterligere behandling, sier kilden ved flyplassen, melder TASS.