Thailand: Arrestordre mot avsatt statsminister

Thailands militærjunta skjerpet fredag grensekontrollen og utstedte arrestordre mot Thailands avsatte statsminister Yingluck Shinawatra.

Årsaken til tiltakene er at Yingluck ikke møtte opp til domsavsigelsen i rettssaken mot henne. Det førte til rykter om at hun har tenkt å forlate landet ettersom hun risikerer en lang fengselsstraff hvis hun blir kjent skyldig.

Yingluck anklages for maktmisbruk og for å ha påført landet store tap med et rissubsidieprogram hun innførte under sin tid som statsminister.

Bakgrunn: Thailands statsminister må gå av

Ifølge juntaleder Prayut Chan-o-cha har han gitt ordre om skjerpet grensekontroll både på store og små veier ut av landet.

– I dag tidlig trodde jeg hun var modig og møtte opp i retten, men det viste seg at hun ikke gjorde det, sier han, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Ingen tillit

– Forsvareren hennes sier hun er for syk til å være til stede for domsavsigelsen og ber om en utsettelse. Retten tror ikke på at hun er syk og utsteder derfor en arrestordre, sa dommer Cheep Chulamon fredag.

Domstolen har besluttet at domsavsigelsen er utsatt til onsdag 27. september som følge av at eksstatsministeren ikke dukket opp.

– Ville hjelpe fattige

Shinawatra har hele tiden hevdet sin uskyld. I en timelang forsvarstale på tampen av den 18 måneder lange rettssaken sa hun at hun innførte ordningen i god tro om å øke inntektene til landets fattigste.

Yingluck var Thailands statsminister fra 2011 til 2014, da en militærjunta overtok makten.

Les mer: Yingluck Shinawatra (44) ny statsminister i Thailand

Mange kritikere mente at det i realiteten var hennes 18 år eldre bror, Thaksin Shinawatra, som styrte landet. Den styrtrike forretningsmannen har også vært statsminister, men flyktet i eksil for å unngå å bli satt i fengsel for korrupsjon.