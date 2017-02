Tyrkiske medier: Dansk og svensk statsborger pågrepet for terrorplanlegging i Tyrkia

En svensk og en dansk statsborger er pågrepet i Tyrkia. De er siktet for planlegge terrorangrep i Europa, melder tyrkiske medier.

De to, den ene fra Sverige og den andre fra Danmark, skal ha vært på vei fra Tyrkia til Europa under falske identiteter for å gjennomføre et terrorangrep, skriver den tyrkiske avisen Hürriyet.

De to skal ha blitt pågrepet i Seyhan-provinsen sør i Tyrkia.

Ifølge Hürriyet dro den svenske statsborgeren til Syria i 2014, der han tilsluttet seg terrorgruppen Den islamske stat (IS).

Skal ha fått våpentrening



Han skal ha blitt avhørt i Tyrkia i ti dager, melder Aksom. Den danske statsborgeren skal opprinnelig komme fra Libanon, mens den svenske har røtter i Irak. De to skal være henholdsvis 45 og 38 år gamle

Det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu skriver at de to i løpet av de tre siste månedene skal ha fått trening i å håndtere våpen og eksplosiver i Syria.

Svenske myndigheter ble varslet av 38-åringens kone, som har fortalt at ektemannen reiste inn i Syria fra Tyrkia sammen med parets to døtre i 2014, ifølge Anadolu. Kvinnen ble ikke med videre til Syria, og valgte i stedet å reise tilbake til Sverige.

Svensk sikkerhetstjeneste bekrefter pågripelse



Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo bekrefter pågripelsen av en svensk statsborger i Tyrkia overfor nyhetsbyrået TT.

– Vi har informasjon fra den tyrkiske sikkerhetstjenesten om at en svensk statsborger har blitt pågrepet i Tyrkia, sier pressesjef Nina Odermalm Schei i Säpo til nyhetsbyrået, ifølge Aftonbladet.

Säpo skal ikke kjenne til de konkrete mistankene.

– Det vi konsentrerer oss om nå er å få mer informasjon om pågripelsen og hva den tyrkiske etterforskningen viser, sier hun videre.

Utenriksdepartementet i Danmark sier til avisen Ekstra Bladet at de er kjent med opplysningene om at en dansk statsborger skal være tilbakeholdt i Tyrkia.

– Utenriksdepartementet er sammen med ambassaden i Ankara i ferd med å undersøke saken nærmere. Skulle det være en dansk statsborger som er tilbakeholdt, vil ambassaden tilby sedvanlig konsulær bistand, sier dansk UD til Ekstra Bladet.