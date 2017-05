Terror-ofre saksøker Facebook for IS-hjelp

Pårørende etter terrorangrepet i San Bernardino i 2015 saksøker Facebook, Twitter og Google for å ha hjulpet terrororganisasjonen IS med å spre propaganda og rekruttere nye medlemmer.

Familiene mener at tech-gigantene, gjennom å la IS spre sitt budskap i sosiale medier, har bidratt til å gi terrororganisasjonen «materiell støtte» og lagt til rette for angrep, som i San Bernardino.

Bakgrunn: Forlot juleselskap - kom tilbake og skapte blodbad

14 personer ble drept og 21 skadet da ekteparet Syed Rizwan Farook (28) og Tashfeen Malik (27) gikk til angrep på et juleselskap på mannens arbeidsplass i desember 2015. Midt under det blodige angrepet skal Tashfeen Malik ha postet et Facebook-innlegg der hun sverger troskap til IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi.

Brukes som redskap

Denne uken leverte familiene til tre av ofrene et 32-sider langt søksmål til domstolen i Los Angeles, melder nyhetsbyrået Reuters.

– I årevis har disse selskapene bevisst gitt terrorgruppen tilgang til å bruke sosiale medier som redskap for å spre ekstremistisk propaganda, samle inn penger og rekruttere nye medlemmer. Uten disse selskapene hadde ikke IS hatt sin eksplosive vekst, og mulighet til å utvikle seg til verdens mest fryktede terrororganisasjon, heter det i søksmålet.

Bakgrunn: San Bernardino-skytter sverget troskap til IS

MASSESKYTING: 14 mennesker ble drept da Syed Rizwan Farook og hans kone Tashfeen Malik gikk inn i Inland Regional Center og åpnet ild før jul i 2015.

Representanter for Twitter ønsker ikke å kommentere søksmålet overfor Reuters. Facebook og Google har ikke besvart nyhetsbyråets henvendelser.

Flere søksmål

Amerikansk lov gir nettselskaper stor grad av immunitet mot ansvar for innhold som publiseres av deres brukere. De siste årene har det vært gjort flere forsøk på å selskapene ansvarlige for terrorangrep, men ingen av søksmålene har ført frem.

Drept på nattklubb: Dette er ofrene for Orlando-massakren

I desember i fjor saksøkte pårørende etter tre menn som ble drept i angrepet mot en nattklubb i Orlando de samme selskapene. 50 mennesker ble drept da en person bevæpnet med et gevær og et håndvåpen skjøt rundt seg på en nattklubb for homofile i Florida.

IS tok raskt på seg skylden for angrepet.

I forbindelse med søksmålet varslet selskapene at de vil samarbeide tettere for å fjerne innhold som kan linkes til ekstremisme, blant annet ved å dele digitale «fingeravtrykk.

Sperrer kontoer



De møtte også amerikanske sikkerhetsmyndigheter i et forsøk på å legge en felles strategi for å gjøre det vanskeligere for blant annet IS å rekruttere via sosiale medier.

– Det er ingen plass hos oss for terrorgrupper eller deres støttespillere og vi reagerer raskt ved å fjerne dem hvis det blir rapportert inn slike brukere, sa Facebook i en uttalelse.

Europol: IS lager egen sosiale medier-plattform

Twitter har tidligere uttalt at 360.000 brukerkontoer er sperret fordi de kan relateres til terrororganisasjoner og støtte til dem siden 2015.

Tidligere har andre pårørende etter angrepet i San Bernardino forsøkt å gå rettens vei for å tvinge Apple til å bistå FBI med opplysninger fra telefonen til den ene av terroristene.