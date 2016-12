Storbyer strammer inn terror-sikkerheten på nyttårsaften

Stengte gater, massivt politioppbud og nye overvåkningskameraer skal sikre befolkningen i europeiske storbyer mot nye terrorangrep på nyttårsaften.

En rekke europeiske storbyer setter inn kraftige tiltak for å hindre terrorangrep på nyttårsaften. I Berlin har politiet stengt Pariser Platz ved Brandenburger Tor, og 1700 ekstra politifolk er satt til å holde befolkningen trygg på nyttårsaften, melder Reuters.

– Alle tiltak er iverksatt for å hindre et mulig angrep, sier talsmann Thomas Neuendorf i Berlin-politiet til nyhetsbyrået.

Enkelte av politifolkene vil være bevæpnet med automatvåpen, noe som er uvanlig i Tyskland.

Tungt bevæpnet politi



I den spanske hovedstaden Madrid skal også politibemanningen styrkes med 1.600 personer. I Frankfurt skal politioppbudet dobles fra rundt 300 til 600 på nyttårsaften.

Paris ble utsatt for et grufullt terrorangrep i november 2015, der 130 personer ble drept av terrorister tilknyttet IS. I forkant av nyttårsaften har tungt bevæpnet politi patruljert turistattraksjoner som Eiffeltårnet, Triumfbuen og Louvre-museet.

10.300 politifolk, soldater, brannmenn og annet personell vil patruljere gatene på nyttårsaften, opplyser Paris-politiet til Reuters.

Vil hindre nye overgrep



Under fjorårets nyttårsfeiring ble hundrevis av kvinner utsatt for seksuelle overgrep i Köln. I år skal politioppbudet femdobles og nye overvåkningskameraer er installert i byens gater for å hindre nye overgrep, melder The Guardian.

Terroristen Anis Amri, som sto bak angrepet i Berlin, ble skutt Milano. Italienske myndigheter har tidligere uttalt at de har deportert en annen tunisier som skal ha forberedt et angrep.

Statsminister Paolo Gentiloni har uttalt at det ikke er noe som tyder på at Berlin-angriperen var tilknyttet et italiensk terrornettverk. Men politibemanningen i turistområdene i Roma er styrket, og enkelte lastebiler og busser får ikke kjøre inn i sentrum.