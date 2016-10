Planla blodbad for å starte religionskrig

Tre hvite menn er pågrepet for terror i USA. FBI mener de planla å bombe en boligblokk for å starte religionskrig.

Den åtte måneder lange etterforskningen har avdekket at de tre mennene planla å detonere flere bomber utenfor et leilighetskompleks i Garden City, vest i Kansas.

De hadde valgt ut boligblokken fordi det var mange somaliere som bodde der, i tillegg ble en av leilighetene benyttet som moské.

– Den eneste faens måten, hvis vi noensinne skal få snudd dette landet, er et blodbad. Det vil bli stygt og grisete, sa Patrick Eugene Stein da gruppen møttes i juni i år.

Ifølge statsadvokat Tom Beall er det 120 somaliere som bor i bygget, som de tre hadde overvåket i lengre tid.



Ville starte religionskrig

De tre pågrepne mennene har ekstremistiske holdninger og hadde dannet en gruppe de kalte «Crusaders». De er imot muslimer, imot innvandrere og imot myndighetene. FBI overvåket møtene og hadde også en informant i gruppen.

– Pass på at du dypper dem i griseblod først, dersom du skal bruke buen på kakerlakkene, uttalte Stein i en telefonsamtale i april i år.

Gruppen kommuniserte kryptert via mobilappen Zello, men FBIs informant gjorde opptak av samtalen.

Ifølge Washington Post, som har fått tilgang til rettsdokumenter, ønsket «Crusaders» å starte en religionskrig, men de brukte flere måneder på å bli enige om hvordan det skulle skje.

De mente det enkleste ville være å få tak våpen og sparke inn døren på leilighetskomplekset. Ingen skulle spares, heller ikke babyer, skriver avisen. Til slutt bestemte de seg for å lage en bilbombe av samme type som Timothy McVeigh brukte i 1995 for å drepe 168 mennesker i Oklahoma City. Planen var å slå til dagen etter valget 8. november.

OKLAHOMA-BOMBEN: Timothy McVeigh tok livet av 168 mennesker i 1995. Foto: Reuters , Reuters

Ifølge FBI hadde de begynt å se på videoer på YouTube om hvordan man lager sprengstoff. De var også i ferd med å lage et manifest, slik som McVeigh gjorde.

22. juli-terroristen Anders Behring Breivik var også inspirert av McVeigh.

De tre mennene skal ha planlagt å fylle bilene sine med eksplosiver for så å parkere dem på fire gatehjørner for å generere en stor eksplosjon. De gikk også til innkjøp av skytevåpen, men var uvitende om at kontakten deres var en FBI-agent og at våpnene var hentet fra byråets laboratorium i Quantico.

Kjæresten skiftet side

Kjæresten til Curtis Allen var kjent med planene og etter en pengekrangel, hvor han slo henne, begynte hun å samarbeide med FBI. Hun viste blant annet FBI-agentene rommet hvor Allen lagret utstyret som var innkjøpt i forbindelse med angrepet.

I en av de siste samtalene som det ble gjort opptak av, sier Patrick Eugene Stein til FBI-informanten at Allens kjæreste «må forsvinne».

De tre mennene er nå siktet for konspirasjon om å bruke våpen for masseødeleggelse, og må møte i retten mandag.