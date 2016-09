Faren til mistenkt New York-bomber: – Jeg ringte FBI i 2014

Ahmad Khan Rahami er mistenkt for bombeangrepet i New York og har en forhistorie med politiet. Faren skal ha beskrevet ham som en terrorist overfor FBI i 2014.

Tirsdag morgen amerikansk tid møtte Mohammad Rahami pressen utenfor familiensrestaurant i New Jersey.

Han er faren til Ahmad Khan Rahami (28), mannen som mandag ble pågrepet etter en skuddveksling, mistenkt for å stå bak bombene i New York og New Jersey denne helgen.

HOVEDMISTENKT: Dette bildet av Ahmad Khan Rahami og er tatt etter pågripelsen. Foto: , AP

– Jeg ringte FBI for to år siden. Sønnen min hadde det ikke så bra, sier faren i et klipp lagt ut av Fox News.

– Men de etterforsket i to måneder og sa: «Han er ok, han er ikke sprø, han er ikke en terrorist». Nå sier de han er en terrorist, fortsetter han før han trenger seg gjennom reporterne og setter seg i en bil.

Faren sier han ringte myndighetene fordi sønnen Ahmad hadde knivstukket en av brødrene sine og slått konen hans. Etter dette skal sønnen ha sittet i fengsel en periode.

– Kalte sønnen terrorist

Anonyme kilder i politiet sier imidlertid til både nyhetsbyrået AP, og avisen The New York Times at det var faren som kalte sønnen sin en terrorist da han ringte FBI for to år siden.

Myndighetene skal ha undersøkt påstanden, men ifølge AP trakk faren beskyldningen tilbake, og sa han egentlig mente at sønnen hang ut med feil folk, i et miljø som inkluderte kriminelle gjenger.

Ahmad Khan Rahami ble arrestert i 2014 for å ha knivstukket en person i benet, og for ulovlig våpenbesittelse, ifølge AP. Han ble imidlertid aldri tiltalt, til tross for en advarsel fra tjenestepersonen som pågrep ham, om at han kunne utgjøre en trussel både for seg selv og andre.

FAMILIERESTAURANTEN: Politiet etterforsker familien Rahamis restaurant i New Jersey. Den mistenkte terroristen har jobbet her i perioder. Foto: Eduardo Munoz , Reuters

Visste ikke om utenlandsreiser

Etterforskningen fra 2014 skal ikke ha ført til at Rahami havnet på noen liste over mistenkte terrorister. I alle tilfeller har ikke amerikanske myndigheter ha vært klar over at han de siste ti årene har reist tre eller fire ganger til Pakistan – og muligens til Afghanistan – ifølge The Daily Beast.

Ifølge The New York Times fant politiet en notatbok på Rahami da han ble pågrepet, og hvor notatene skal uttrykke jihadistiske sympatier og hvor han har skrevet om å «drepe vantro». Myndighetene etterforsker nå hvilke koblinger han eventuelt måtte ha til organisert terrorvirksomhet, om hvordan han ble radikalisert, og om utenlandsreisene har spilt en rolle.

Albio Sires, kongressmedlem fra New Jersey, sier til lokalavisen Bergen Record at Rahami kontaktet ham i 2014 for å be om hjelp til å skaffe et visum til hans pakistanske kone. Flere medier skriver at Rahami giftet seg på en av utenlandsturene.

28-åringen kom til USA som barn og ble statsborger. Han og familien stammer opprinnelig fra Afghanistan.

– Hater Amerika



Det som skal være Rahamis ekskjæreste og moren til datteren hans har også snakket med Fox News. «Maria (26)» omtales ikke med etternavn i artikkelen. Hun kaller ham en dårlig far som ikke betalte barnebidrag.

– Han snakket ofte om vestlig kultur og om hvordan den var annerledes enn hjemme. Han sa det ikke var homofile i Afghanistan, sier kvinnen til Fox.

Hun sier han hatet USA, militæret og homofile, og at hun var redd for å la ham besøke datteren deres. Likevel ville hun aldri gjettet at han kom til å gjøre noe som dette.