LONDON (VG) Prest i den norske Sjømannskirken, Torbjørn Holt, sier byen ikke lar seg stoppe av terrorister. «Keep calm and carry on» er holdningen som regjerer her.

Litt over ett døgn etter at nok et terrorangrep rammet England, er Finansdistriktet i London sentrum, like ved åstedene Borough Market og London Bridge, igjen tilbake i normal gjenge. Folk er ute i gatene, restauranter og barer har åpnet dørene.

Det var ved London Bridge at tre menn kjørte ned og drepte flere mennesker lørdag kveld, før de forlot bilen og angrep tilfeldige ofre med kniv i området Borough Market.

Noen kilometer fra London Bridge ligger den norske Sjømannskirken i London. Prest Torbjørn Holt besøker ukentlig Borough Market, og kjenner området godt. Lørdag kveld åpnet han kirken for de som var berørt av terror.

MINNES OFRENE: Flere mennesker har lagt ned blomster ved London Bridge tube-stasjon mandag. Flere av blomstene har små kort med ord til minne om de som er drept og skadet. Foto: Patrik Eian Fjeldstad

– Det er klart dette preger oss. Det har vært sterke inntrykk, sier Holt når VG møter ham mandag morgen.

London har opplevd flere angrep



Holt har vært prest for Sjømannskirken i London gjennom tre terrorangrep. Da bombene smalt på undergrunnen i 2005 hadde han nettopp fått jobben. I 2016 ble flere drept av en mann utenfor Westminister Bridge og lørdag rammet terroren igjen.

– London er en by som er vant til terror. Det kan høres rart ut, for det er noe man ikke bør venne seg til, men husk at her var det en lang rekke terrorangrep fra IRA på 70- og 80-tallet, sier Holt.

– Man har litt følelsen av at dette ikke skal stoppe oss. Keep calm and carry on er det jeg opplever preger mye av kulturen her i London, en by som gjennomgikk Blitzen og opplevde enorme tap. Det sitter i genene på folk.

Britske aviser: Nok er nok!



Britiske aviser preges av terroren. Flere store medier, som Daily Mail og The Times, hyller politiets raske reaksjon under lørdagens hendelse. Totalt tok det åtte minutter fra den hvite varebilen meide ned folk på London Bridge, til de antatte gjerningsmennene var stoppet av politiet.

Men avisene består ikke bare av skryt. Tabloidavisen The Daily Express, som er englands tredje største, skriver på lederplass at England nå må handle.

«Vi må stoppe galskapen før landet vårt havner i hendene på monstere. Vi må gjøre noe, hvis ikke vil våre barn og barnebarn vokse opp i et land i konstant frykt».

Flere medier siterer også statsminister Theresa May. Søndag uttalte hun at «enough is enogh» – nok er nok. Hun krever nå en hardere linje i kampen mot radikale islamister. Flere aviser skriver om viktigheten av at britene ikke lar seg skremme fra å stemme under valget på torsdag – tvert i mot: Mediene oppfordrer folk til å benytte stemmeretten sin til å stemme frem politikere som er opptatt av Englands sikkerhet.

Torbjør Holt forteller at politikerne i England står ovenfor en stor utfordring når det kommer til å takle ekstreme islamister. Det engelske sikkerhetspolitiet, M15, har per dags dato 23.000 navn på sin liste over mulige radikale. 3.000 personer er under konstant overvåkning.

– De siste terrorangrepene kommer fra miljøer som har vært bosatt her i London i flere tiår. Det er krevende, sier Holt.

– Det er vanskelig for politikere og religiøse ledere å balansere hvilke reaksjoner man skal komme med ovenfor radikale muslimske miljøer. Mange ønsker å si at alle muslimer er potensielt voldelige, mens realtiteten for oss som jobber og bor i denne byen er at de fleste muslimer er rolige og fredelige mennesker.