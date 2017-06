Terrorister angrep med varebil og kniv i London

LONDON (VG) Gjerningsmennene brukte en varebil til meie ned en folkemengde ved London Bridge, før de gikk til angrep på restaurantgjester med kniv.

Politiet bekrefter at de mener det dreier seg om et nytt terrorangrep. Det er opplysninger om skadde mennesker ved London Bridge og Borough Market.

Foreløpig er én person offisielt bekreftet død. Det er ventet at tallet vil stige utover natten. Ambulansetjenesten i London opplyser at de har kjørt 20 pasienter til sykehus.

Angrepet skjer snaut to uker etter at 23 mennesker ble drept av en selvmordsbomber i Manchester og snaut tre måneder etter Westminister-angrepet i London, hvor fire personer ble drept.

Flere øyenvitner forteller om tre gjerningsmenn, både på London Bridge og restaurantområdet Borough Market.

Politiet har foreløpig ikke opplyst om de har kontroll på de som står bak angrepet.

Borough Market ligger i nærheten av åstedet for påkjørselen. Ifølge øyenvitner skal gjerningsmennene ha angrepet gjester på restauranten «Black and Blue». Dette er foreløpig ikke bekreftet av offisielle kilder.

Dette angrepet skal ha skjedd en knapp time etter at varebilen kjørte på fotgjengerne.

– Vi satt i restauranten da vi så tre menn komme inn. De knivstakk noen i ansiktet og noen i magen. En av dem hadde en stor kniv og gikk rundt i restauranten. Det virket som de stakk ned alle de så og dyttet ting i gulvet, forteller et kvinnelig øyenvitne, som klarte å gjemme seg, til Sky News.



BBC har snakket med ansatte på en restaurant på Borough Market som så gjerningsmennene knivstikke tre personer.

Guardian har snakket med et øyenvitne som forteller at hun så to gjerningsmenn som knivstakk og drepte to mennesker utenfor restauranten «Roast».

– Vi ropte «stopp, stopp» og andre kastet stoler på dem. Politiet kom og begynte å skyte med en gang, forteller en ansatt på naborestauranten «Fish» til avisen.

Han sier det var polititjenestemenn i nærheten da knivstikkingen skjedde, men de var ikke bevæpnet og løp fra stedet.

Kumi de Costa satt i en taxi som var ved Borough Market da politiet begynte å skyte.

– Det ble avfyrt en rekke skudd, forteller han til BBC.

– Rundt 50 polititjenestemenn rettet pistoler mot oss. Taxisjåføren hadde et lasersikte direkte på seg. Vi strakk hendene i været. Vi forsøkte å komme oss bort, så de vinket oss avgårde, sier De Costa.

FLERE SKADDE: Et av ofrene kjøres til sykehus etter angrepet i London fredag kveld. Foto: AFP



Den første meldingen til politiet kom klokken 22.08 da det ble varslet om at en bil hadde kjørt på flere fotgjengere ved London Bridge.

– En van kom kjørende fra London Bridge, kjørte mellom trafikklysene og opp på fortauet. Den kjørte ned en mengde mennesker. Etterpå kom tre menn ut med lange knivblader, 30 centimeter lange, og stakk ned tilfeldige mennesker langs Borough High Street, forteller en taxisjåfør til BBC.

Tidligere i kveld gikk politiet ut på Twitter og ba folk om å løpe, gjemme seg og ringe politiet dersom de havnet i nye hendelser. Dette er standard anbefaling ved pågående terrorangrep.

Alex Shellum var på Mudlark Pub, som ligger under London Bridge, med kjæresten og to venner da angrepet startet. Rundt klokken 22 kom en blodig kvinne inn på puben.

– Hun blødde kraftig fra nakken. Det så ut som hun hadde et kutt i halsen. Folk forsøkte å stanse blødningen og puben ble stengt. På utsiden drev nødpersonell gjenoppliving på et annet menneske. Vi fikk beskjed av bevæpnet politi om å gå med dem, forteller Shellum til BBC.

Politiet ba dem gjemme seg på kjøkkenet på Bill's restaurant mens de gjennomsøkte området.

VAREBILEN: Dette bildet fra Twitter viser bilen som ble brukt i angrepet på fotgjengerne like ved London Bridge. Foto: PRIVAT



BBC-reporter Holly Jones ble selv øyenvitne da varebilen kjørte på fotgjengerne ved broen. I et intervju med arbeidsgiveren forteller hun at så fem personer blir behandlet for skader på åstedet.

Ifølge Jones kjørte varebilen rett inn i folkemengden i rundt 80 kilometer i timen. Ifølge BBC-reporteren ble en mann i bar overkropp pågrepet på stedet.

CNN har snakket med et annet øyenvitne, Mark Roberts. Han forteller at varebilen traff flere mennesker, hvorav én skal ha blitt slengt flere meter opp i luften.

– Så vidt jeg kunne se, var det fem eller seks mennesker på bakken som ikke bevegde seg. For meg så det ut som om bilen siktet på menneskene.

Politiet meldte også tidligere i natt at de hadde rykket ut til Vauxhall etter meldinger om knivstikking, rundt fire kilometer fra London Bridge. Dette er imidlertid ikke koblet til terrorangrepet og T-banestasjonen åpnet igjen klokken 01.07.





Norske Olga (24) var i sentrum av byen med en venninne da det kom meldinger om skadde mennesker ved London Bridge.

– Vi har kjørt vekk, mot nord og ut fra byen nå. Vi hører på radio, der forteller de at folk bør komme seg vekk fra sentrum, sier hun til VG.

De var ikke i nærheten av åstedet, men valgte å komme seg bort fra sentrum.

– Vi har sett mange sykebiler og de sier det har vært meldinger om kniv, skudd og om mennesker som har falt i elven.

– Det er masse blålys

I LONDON: Morten Diesen ser rett ned på London Bridge. Foto: Privat

Nordmannen Morten Diesen (43) befinner seg i nærheten av åstedet for terrorangrepet.

– Vi ser rett ned på London Bridge. Det er masse blålys, anslagsvis ti biler, sier Sandefjord-mannen til VG.

Han er på ferie i London, og oppholder seg i The Shard-bygningen rett ved siden av London Bridge.

Der har de fått opplyst at bygningen nå er stengt. Ingen slipper inn eller ut.

Diesen synes det er spesielt å oppleve slikt på såpass nært hold.

– Vi gjorde en evaluering før vi dro, på grunn av situasjonen i Europa og spesielt England. Vi ville ta våre forholdsregler og unngå steder med mye folk - der det er mulig. Vi har vært klare over at ting kan skje, men dette er jo skremmende, sier Diesen til VG.