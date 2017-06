Terrorforsker: Falske selvmordsvester viser gjennomtenkt strategi

Terrorforsker Magnus Ranstorp sier falske selvmordsvester er noe nytt. Og at det viser god forberedelse.

– Dette har vi ikke sett før. Det er en gjennomtenkt strategi, sier professor Magnus Ranstorp ved Försvarshögskolan i Sverige til VG.

Det var ifølge politiet tre terrorister som gikk til angrep i London sentrum lørdag kveld. Da de gikk til angrep med kniv og med en bil, hadde de også flere bokser dekket med gaffatape rundt livet.

Det så ut som selvmordsvester, men var i realiteten falske.

– Om de hadde havnet i en «stand off»-situasjon med politiet, så hadde vestene hjulpet, sier Ranstorp.

– Politiet kan ikke gripe inn og ta dem ut på samme måte dersom de har på selvmordsvester. Det skulle nok skape avskrekking for dem som skulle gripe inn, sier den svenske terrorforskeren

IS oppfordret til bombebelter



Politiet vet så langt ikke identiteten på de tre gjerningsmennene, og det er heller ikke klart om de har koblinger til terrorgrupper. Ranstorp sier likevel at å angripe på denne måten, med enkle midler som kniv og bil, er som tatt rett ut av «IS-håndboken»-

Allerede i oktober 2014 kom IS-talsmann Abu Muhammad al-Adnani med en oppfordring til at IS-terrorister skulle bruke det de hadde tilgjengelig, som en bil, kniv eller hammer, for å drepe. Talen var en medvirkende årsak til at PST den høsten sa at terrortrusselen mot Norge hadde økt.

Den franske terroreksperten Roland Jacquard, som leder organisasjonen l'Observatoire international du terrorisme, påpeker at IS for et år siden også oppfordret til bruk av selvmordsvester og bombebelter.

– For et år siden ba IS sine tilhengere om å ha på bombebelter fordi det lar dem ta gisler uten at politiet kan gripe inn, sier Moniquet til RMC.

– Mindre sofistikert enn Manchester



Franske Claude Moniquet, leder for Europeas Strategic Intelligence and Security Center, påpeker over RMC at dette er enkle metoder det er vanskelig å beskytte seg mot.

– Angrepet er mindre sofistikert enn Manchester, men det er ikke hvemsomhelst som klarer å kjøre over folk og deretter gå ut og knivstikke individer. De hadde også på seg disse falske selvmordsvestene som viser forberedelse, sier Ranstorp.

– Du må være mentalt forberedt for å kunne drepe på den måten. Det kan du være fordi du har drømt før. Og nå sier jeg ikke at det er sånn, men i Syria og Irak så går individer som skal utføre slike handlinger på Captagon (en type amfetamin journ.anm.). Teknisk sett var Manchester komplisert, men når det gjelder utførelsen kan vi likestille begge, for dette krever en viss mental forberedelse, sier Ranstorp.

Derfor er Storbritannia et mål



The Sun siterte i slutten av mai anonyme kilder på at de britiske sikkerhetstjenestene har så mange som 500 pågående terroretterforskninger som involverer hele 3000 personer. Og at fem terrorplaner ble stoppet mellom angrepet på Westminster-broen og Manchester-angrepet.

– Jeg var på besøk på i et situasjonsrom utenfor Manchester, på en liten regional enhet i terroretterforskningen, og spurte hvor mange operasjoner de hadde pågående akkurat da. Jeg trodde de ville svare tre, men de hadde 15 operasjoner på gang bare da, sier Ranstorp.

Likevel var det tre personer som gikk under radaren og utførte gårsdagens angrep.



Torsdag er det parlamentsvalg i Storbritannia, et land som også er inne i en turbulent tid på grunn av Brexit. Ranstorp sier landet er et mål for terrorister blant annet fordi de deltar i kampen mot IS.

– Storbritannia har vært et av de ledende landene i kampen mot IS og al-Qaida, og de har også vært i Irak/Afghanistan. De er en ledende nasjon, med USA, i denne kampen mot terror. De har også store ekstremistmiljøer, sier Ranstorp.

