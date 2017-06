Skulle ha vært på Ariana Grande-konserten – nå er hun savnet etter terroren i London

Sara Zelenak (21) skulle egentlig vært på Ariana Grande-konserten hvor 22 mennesker mistet livet. Nå fryktes det at hun er ett av ofrene etter helgens London-terror.

Sara Zelnak fra Brisbane i Australia jobbet som au pair i London. Lørdag hadde hun fått fri fra jobben for å gå ut på byen med en venninne for å feire at hun hadde fått en ny jobb i Westminsterområdet, skriver Daily Mail.

21-åringen hadde vanligvis kontakt med moren i Australia daglig , men nå har ingen hørt fra henne siden terroren igjen rammet London lørdag. Syv mennesker er bekreftet omkommet, og mange hardt skadet.

Etter å ha spist middag på en restaurant var Sara og venninnen på jakt etter en bar da terroren rammet. De skal ha kommet bort fra hverandre i panikken som oppstod på London Bridge, og hun ble sist sett løpende fra stedet.

Under et intervju med den australske radiostasjonen 97,3FM uttalte Julie Wallace, moren til den savnede 21-åringen, at datteren hadde billett til Ariana Grande-konserten hvor en selvmordsbomber tok livet av 22 mennesker 22.mai.

– Hun skulle ha vært på den konserten, sier moren til radiostasjonen.

Moren beskriver øyeblikket hun fikk vite om at datteren var savnet etter angrepet lørdag som «helt forferdelig».

– Vi telte ned dager til vi skulle ses igjen. Jeg har ikke sett henne på tre måneder, forteller moren.

Familien skulle møtes i Paris i juni, og moren forteller at Sara gledet seg til å se familien igjen da de snakket sammen på telefon fredag.

Moren forteller at det er hun som oppfordret datteren til å dra ut i verden.

– Jeg oppfordret henne til å reise fordi livserfaring er bra for en 21-åring.

Britisk politi har foreløpig kun offentliggjort to av navnene på de totalt syv omkomne i angrepet. Canadiske Christine Archibald (30 og australske Kirsty Boden (28).