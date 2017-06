Rett før han ble skutt, forsøkte terroristen å trenge seg inn til norske Linn og kjæresten

Med den siste tids hendelser i bakhodet, tok det norske paret alle forholdsregler for å unngå terror. Likevel ble London-turen et mareritt.

Lørdag kveld ble London sentrum åsted for et brutalt terrorangrep. Like etter klokken 22 meide tre gjerningsmenn ned fotgjengere med en varebil, før de gikk til angrep på tilfeldige mennesker med kniver.

Bakgrunn: Dette vet vi om terrorangrepet i London

Norske Linn Ellingsen havnet midt i dramaet. Hun og kjæresten Petter Jordan satt ved vinduene på puben Wheatsheaf i Borough Market.

– Gjennom vinduet så vi plutselig en mann med machete. Han hogg til en jente. Hun forsøkte å komme seg vekk, og terroristen bare gikk videre. Han så veldig bestemt ut. Folk kastet seg bort fra vinduene, forteller hun til VG på telefon fra London.

– Det var helt jævlig, legger hun til.

HAVNET MIDT I TERROREN: Linn Ellingsen og Petter Jordan ble vitner til terrorangrepet i London. Her avbildet tidligere på kvelden. Foto: Privat

Fanget i blindvei



Hun har selv bodd i England tidligere, og var nå ferie besøk med kjæresten. Dette var hans første tur til London. Med den siste tids terror i bakhodet har paret unngått folkemengder og undergrunnsbanen.

– Så skjer det når vi bare skulle på puben bare ta en øl med en venninne som bor i området. Kjæresten min stakk hodet ut puben for å se hva som foregikk. Han så at terroristen hadde det som lignet en bombevest.

Les også: Trump krever «muslimforbud» etter London-terror

Bombebeltene båret av terroristene viste seg senere å være falske – antagelig ment for å holde politiet på avstand.

Da oppsto panikk inne i baren. Linn og kjæresten trakk videre innover, men dette viste seg å være en blindvei. Gjemt bak bord, fanget i et rom med 15-20 andre, hørte de skrik og skudd utenfor.

Fotograf: Her er terroristen skutt av politiet

Her skjedde terroren. Saken fortsetter under grafikken

Forsøkte å knuse glasset



– Vi ante ikke hvem det var som skjøt. Det kunne like gjerne vært terroristene. Folk var livredde, men vi forsøkte å roe hverandre ned.

Sekunder før han ble skutt og uskadeliggjort av politiet forsøkte én av terroristene å komme seg inn i den fullpakkede puben.

– Noen hadde forsøkt å lage barrikader med ølfat og bord, men det var store vinduer og han kunne lett kommet inn. Han prøvde å knuse glassene med macheten. Folk skrek til han at han skulle komme seg vekk. Det var surrealistisk, men veldig godt da politiet stormet inn, sier Linn.

– Jeg er utrolig glad for at vi ikke gikk ut. Det var noen som rømte fra Wheatsheaf, og jeg aner ikke hvordan det gikk med dem, fortsetter hun.

Borgermesteren i London: – Jeg er forferdet og rasende

Se flere øyenvitneskildringer. Saken fortsetter etter videoen

Reddet av politiet



Bevæpnet politi skrek til pubgjestene at de skulle løpe så fort de kunne. Linn berømmer politiet for å ha hatt kontroll i en uoversiktlig situasjon, og sier de ble geleidet videre, og til slutt i trygghet.

Paret bor egentlig i Kingston, utenfor London, men det var ikke mulig å skaffe drosje.

– Det var utrolig ekkelt, sier Linns kjæreste Petter.

– Jeg har aldri vært så redd i mitt liv, sier hun.

Søndag formiddag sa UD til VG at det ikke er informasjon som tilsier at nordmenn er direkte berørt av terrorangrepet.