Politimann gikk til angrep på terroristene bevæpnet med kølle

LONDON/OSLO (VG) Politimannen var blant de første som ankom Borough Market og nølte ikke et sekund før han alene gikk løs på terroristene.

Mannen i transportpolitiet, som tilfeldigvis også er rugbyspiller, ligger på sykehus med kritiske skader, ifølge TV-kanalens reporter Kay Burley.

– Selv om han er alvorlig skadet, husker han hvordan han gikk løs på gjerningsmennene med bare batong utenfor London Bridge station, sier Paul Crowther, sjef i transportpolitiet.

Bli oppdatert: Dette vet vi om terrorangrepet i London

Politimann ble blant annet stukket i ansiktet med en kniv, skriver The Independent. Han blir behandlet for skader på hodet, leggen og i ansiktet. Skadene skal være alvorlige, men ikke livstruende, opplyser Crowther til The Guardian.

– For en tjenestemann som har vært med oss i mindre enn to år, var motet han viste enestående. Det gjør meg stolt, sier politisjefen.

Reagerte sporenstreks: Trump gjør narr av London-borgermester etter terrorangrep

Også Theresa May hyllet politiets innsats. Saken fortsetter under utdraget fra hennes pressekonferanse søndag formiddag.

Fire politifolk på sykehus

Totalt ligger fire politifolk på sykehus, ifølge BBC. En ansatt i transportpolitiet er altså kritisk skadet, mens tre menn i Metropolitan-politiet er innlagt med ukjent skadeomfang. En av dem var ikke på jobb da angrepet skjedde.

Politiet i London opplyser i en pressemelding like etter klokken 13.00 at 12 personer er pågrepet i forbindelse med angrepet.

Politiets innsats og hurtige respons har blitt hyllet på sosiale medier søndag. Statsminister Theresa May var nøye med å takke britisk politi for jobben som ble gjort under angrepet.

Ville kjøre på terroristene

En annen mann som har fått mye oppmerksomhet for sitt heltemot, er taxisjåføren Chris. Han var på vei over London Bridge da angrepet startet, forteller han til radiostasjonen LBC.

Fotograf: Her er terroristen skutt av politiet

Taxisjåføren, som ikke ønsker å oppgi sitt etternavn, bestemte seg for å gripe inn i situasjonen.

– Jeg tenkte at jeg må forsøke å treffe ham, jeg må prøve å få ham i bakken, sier mannen.

Chris forteller at han ropte til alle at de måtte komme seg unna og løpe en annen vei. Det var flere hundre mennesker ute i gatene i området der terroristene angrep tilfeldige mennesker.

Terrorforsker: Dette viser gjennomtenkt strategi

To av personene som havnet midt i dramaet, var Linn Ellingsen (28) og kjæresten. Her forteller hun hvordan hun opplevde det hele:

– Holdt på å treffe

– Jeg så at de hoppet ut av varebilen, som hadde stanset mellom noen trafikklys. De hadde kniver med lange blader, kanskje over 30 centimeter, og så begynte de å stikke ned tilfeldige folk, sier Chris.

En ung jente ble stukket i brystet og smalt i bakken, forteller sjåføren til LBC.

– Jeg snudde taxien rundt og holdt på å treffe en av dem da han hoppet til side og tre politifolk kom løpende mot ham med batongene sine i hendene. De visste trolig ikke hva de løp mot, bare at det var en hendelse. All ære til dem! Alt de var bevæpnet med, var batonger, sier mannen.